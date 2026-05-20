El Cabritu Bermeyu reivindica su valor gastronómico en Ribera de Arriba

El Cabritu Bermeyu, una de las carnes más singulares del campo asturiano, volvió a reivindicar el pasado lunes en Bueño su lugar en la gastronomía regional con la presentación de la temporada 2026, organizada por Productos Cárnicos El Cuco en el restaurante Balcón de Bueño. El encuentro reunió a profesionales de la hostelería, creadores de contenido y colaboradores en torno a un producto todavía poco conocido por el gran público, pero con un creciente interés entre los defensores de la cocina autóctona.

La jornada permitió mostrar las posibilidades culinarias de esta carne asturiana a través de una degustación de tapas elaboradas por la cocina del Balcón de Bueño, donde el Cabritu Bermeyu demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a distintas elaboraciones. Durante el acto, representantes de El Cuco, de ACRIBER —la Asociación de Criadores de Cabra Bermeya— y del propio restaurante pusieron en valor las cualidades gastronómicas de una raza estrechamente vinculada al paisaje asturiano y al trabajo de los ganaderos.

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Con esta iniciativa, El Cuco, único distribuidor del Cabritu Bermeyu, refuerza una colaboración que mantiene desde hace cuatro años con ACRIBER, entidad creada en 1998 para evitar la desaparición de la raza. La cabra bermeya no solo aporta valor a la cocina asturiana, sino que también cumple una función esencial en el medio rural, contribuyendo al mantenimiento del paisaje y a la limpieza natural de los montes mediante el pastoreo. Una apuesta, en definitiva, por la sostenibilidad, la identidad asturiana y los productos con nombre propio.