El Cabritu Bermeyu reivindica su valor gastronómico en Ribera de Arriba
La jornada permitió mostrar las posibilidades culinarias de esta carne asturiana a través de una degustación de tapas elaboradas por la cocina del Balcón de Bueño
El Cabritu Bermeyu, una de las carnes más singulares del campo asturiano, volvió a reivindicar el pasado lunes en Bueño su lugar en la gastronomía regional con la presentación de la temporada 2026, organizada por Productos Cárnicos El Cuco en el restaurante Balcón de Bueño. El encuentro reunió a profesionales de la hostelería, creadores de contenido y colaboradores en torno a un producto todavía poco conocido por el gran público, pero con un creciente interés entre los defensores de la cocina autóctona.
La jornada permitió mostrar las posibilidades culinarias de esta carne asturiana a través de una degustación de tapas elaboradas por la cocina del Balcón de Bueño, donde el Cabritu Bermeyu demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a distintas elaboraciones. Durante el acto, representantes de El Cuco, de ACRIBER —la Asociación de Criadores de Cabra Bermeya— y del propio restaurante pusieron en valor las cualidades gastronómicas de una raza estrechamente vinculada al paisaje asturiano y al trabajo de los ganaderos.
Con esta iniciativa, El Cuco, único distribuidor del Cabritu Bermeyu, refuerza una colaboración que mantiene desde hace cuatro años con ACRIBER, entidad creada en 1998 para evitar la desaparición de la raza. La cabra bermeya no solo aporta valor a la cocina asturiana, sino que también cumple una función esencial en el medio rural, contribuyendo al mantenimiento del paisaje y a la limpieza natural de los montes mediante el pastoreo. Una apuesta, en definitiva, por la sostenibilidad, la identidad asturiana y los productos con nombre propio.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras