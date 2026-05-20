Ribera de Arriba se convierte en el epicentro de la música coral internacional

El concejo de Ribera de Arriba volverá a vibrar con lo mejor de la música vocal. La Asociación Cultural de Bueño y el coro "Amigos de la Ribera" organizan el V Encuentro Coral Internacional de Primavera en la Ribera, una ambiciosa cita que se celebrará este sábado y que promete llenar de armonía y tradición varios rincones del municipio.

El certamen, organizado por el Coro de Amigos de Ribera y la Asociación Cultural de Bueño, destaca por su carácter itinerante y un cartel de auténtico lujo. La jornada arrancará a las 17:00 horas en el Centro de las Caballerías de Soto de Ribera con los anfitriones, los Amigos de la Ribera. Tomará el relevo a las 18.00 el Coro San Juan Bautista, llegado desde León, en la Casa de Cultura de Soto de Rey. A las 19.00, la Coral Cal y Canto de Ávila pondrá banda sonora a la Iglesia de San Pedro de Ferreros.

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El broche internacional lo pondrá el prestigioso University of Northern Iowa Varsity Mens Glee Club de Estados Unidos, a las 20.00 en la Casa de Cultura de Bueño. En ese mismo escenario, a las 20.45 horas, los cuatro grupos se unirán en un emotivo encuentro final.