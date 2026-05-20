Ribera de Arriba se convierte en el epicentro de la música coral internacional
El prestigioso University of Northern Iowa Varsity Mens Glee Club de Estados Unidos, será el gran reclamo del encuentro de primavera
El concejo de Ribera de Arriba volverá a vibrar con lo mejor de la música vocal. La Asociación Cultural de Bueño y el coro "Amigos de la Ribera" organizan el V Encuentro Coral Internacional de Primavera en la Ribera, una ambiciosa cita que se celebrará este sábado y que promete llenar de armonía y tradición varios rincones del municipio.
El certamen, organizado por el Coro de Amigos de Ribera y la Asociación Cultural de Bueño, destaca por su carácter itinerante y un cartel de auténtico lujo. La jornada arrancará a las 17:00 horas en el Centro de las Caballerías de Soto de Ribera con los anfitriones, los Amigos de la Ribera. Tomará el relevo a las 18.00 el Coro San Juan Bautista, llegado desde León, en la Casa de Cultura de Soto de Rey. A las 19.00, la Coral Cal y Canto de Ávila pondrá banda sonora a la Iglesia de San Pedro de Ferreros.
El broche internacional lo pondrá el prestigioso University of Northern Iowa Varsity Mens Glee Club de Estados Unidos, a las 20.00 en la Casa de Cultura de Bueño. En ese mismo escenario, a las 20.45 horas, los cuatro grupos se unirán en un emotivo encuentro final.
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