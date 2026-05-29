Todo a punto para que Ribera de Arriba viva un fin de semana de hermanamiento con los vecinos peninsulares con el cordón de la cultura. El Centro Social La Caballería, en Soto de Ribera, acogió en la tarde de este viernes la presentación oficial del Festival do Alentejo "Terras sem sombra", que este sábado y domingo ofrece una programación basada en sendas rutas guiadas que muestran las bondades del concejo y el plato fuerte, un recital que fundirá la tradición musical de la comarca de Alentajo con su homóloga regional.

El trabajo cultural de Ribera de Arriba, «inspirador» para el director del festival «Terras sem sombra», que arranca este sábado, en imágenes / Fernando Rodríguez

"El trabajo de municipios como Ribera de Arriba, con su centro social y sus instituciones culturales, es realmente inspirador", elogió el director del festival, José António Falcão, que intervino en el evento que sirvió como pistoletazo de salida a las jornadas. No lo hizo solo el portugués, ya que pronunció estas palabras bajo la atenta mirada del alcalde riberano, Tomás Fernández, y el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, que tuvo a bien de acercarse a Soto de Ribera para apoyar –junto a un centenar de asistentes entre los que figuraron algunos alcaldes del Alentejo– la fraternal cita en pro del enriquecimiento cultural.

"A pesar de la distancia geográfica, Asturias es un referente para nuestro trabajo", siguió elogiando Falçao, quien valora "muy especialmente" cómo se combina "el desarrollo con la tradición y la innovación con la identidad".

Por su parte, el primer edil de Ribera de Arriba relató ante los asistentes como discurrieron las primeras tomas de contacto con el director del festival y su esposa, Sara Fonseca, quien desempeña el cargo de directora ejecutiva del certamen. "Desde el primer día congeniamos bien, me pareció una excelente persona, un paisano de los de siempre", manifestó Fernández quien, tras conocer a la pareja en persona, quedó "convencido" de la solvencia de llevar el acontecimiento al concejo, en el que tradicionalmente ya existe arraigo portugués, desde que la energética lusa EDP se hizo con la central térmica local.

El turno de palabra lo cerró el presidente del ejecutivo regional, que hizo un profundo análisis sobre el valor y el poder que el sector cultural tiene en la configuración de los pueblos: "La verdadera patria de un pueblo es su cultura; si lo despojásemos de ella, lo desnudaríamos", afirmó, añadiendo que la desaparición de esta identidad sería equivalente de una "extinción cultural". Barbón también se atrevió a analizar la idiosincrasia del canto alentajano y a compararlo con el asturiano: ambos "se cantan a capella" y "se enraízan con la tierra", por lo que "se dan la mano".

El broche a la puesta de largo también fue musical. Corrió de las voces del Coro Minero de Turón, que entonaron cuatro piezas para dejar abierto un fin de semana que hoy ofrece una ruta guiada por el rico patrimonio horreísta local (10.45 horas, Centro de Interpretación del Hórreo de Bueño) para rematar, mañana, con el encuentro entre los cantantes de la Aldeia Nova de São Bento con Vicente Prado Suárez "El Pravianu" y la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana (13.30 horas, en el C. S. La Caballería) y culminar con un itinerario sobre la diversidad biológica del Valle del Nalón, impartido por expertos locales y portugueses, que sale a las 10.45, también, de La Caballería. n