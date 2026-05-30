La comitiva portuguesa de "Terras sem sombra", "fascinada" con los hórreos de Ribera de Arriba
Un sequito de 70 visitantes lusos, entre representantes municipales y artistas, descubre el patrimonio etnográfico de Bueño, al que consideran de "interés internacional" y "digno de difusión"
Una nutrida delegación portuguesa del Festival do Alentejo "Terras sem sombra", integrada por setenta representantes de ocho municipios del Alentejo y artistas de diversas ramas, recorrió este sábado la localidad de Bueño, en Ribera de Arriba, para conocer de primera mano el modelo de gestión y conservación de su arquitectura tradicional, en concreto su rico patrimonio horreístico.
El director del certamen, José António Falcão, transmitió la "fascinación" de la comitiva lusa ante un conjunto etnográfico que definió como "de interés internacional". Según explicó Falcão, "como ponen en valor el patrimonio en Ribera de Arriba es algo digno de ser difundido; nos ha sorprendido el alto nivel de conservación y el orgullo que la comunidad siente por su legado".
La jornada comenzó a las 11.00 horas en el Centro de Interpretación del Hórreo, donde los visitantes fueron recibidos por el alcalde riberano, Tomás Fernández, y los historiadores del arte María Fernanda Fernández y Roberto Álvarez. Ante la magnitud del grupo, la expedición se dividió en dos turnos: mientras un grupo recorría los 47 hórreos y paneras que salpican el núcleo de Bueño, el otro participaba en una sesión didáctica en el complejo educativo, que incluyó el tradicional montaje de la infraestructura.
En este sentido, lo que más asombró a los expertos lusos fue el carácter "portátil" del hórreo, una estructura concebida legalmente como un bien mueble, indicó Álvarez, quien está al frente del centro cultural.
Falcão subrayó que el éxito cultural de Bueño reside en tres dimensiones fundamentales: la investigación científica, una salvaguarda técnica "muy bien ejecutada" y, sobre todo, una labor de sensibilización que alcanza al público más joven. El gestor cultural portugués aseguró que esta visita generará "sinergias y líneas de trabajo" que darán fruto en el futuro mediante enlaces "entre museos y galerías" de España y Asturias con su país.
Por lo pronto, el festival remata este domingo su programación con la actuación mixta entre la tradición vocal alentejana y la asturiana, a las 13.30 horas en el Centro Social La Caballería de Soto de Ribera, con la actuación de los cantantes de la Aldeia Nova de São Bento con Vicente Prado Suárez "El Pravianu" y la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana. Previamente, habrá un recorrido guiado para dar a conocer la biodiversidad de la cuenca del Valle del Río Nalón a los visitantes, que sale del mismo enclave a las 10.45 horas.
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