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Sumando celebra su encuentro con las familias con una jornada dedicada al buen trato a la infancia

La asociación reunirá a profesionales e instituciones en una cita festiva que este año gira en torno a “La Isla del Tesoro del Bienestar Familiar”

Un acto en el Centro Social La Caballería.

Un acto en el Centro Social La Caballería. / Fernando Rodríguez / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La Asociación Sumando Intervención Psicológica y Social celebrará su Encuentro de Familias y Profesionales 2026 en el centro Social La Caballería en Soto de Ribera. La jornada de convivencia tendrá este año como eje el agradecimiento mutuo y la consolidación de una red de buen trato a la infancia.

El acto central de la cita será la inauguración oficial, prevista a las 13.00 horas, en la que participarán representantes institucionales, entidades colaboradoras, responsables del proyecto y familias vinculadas a los programas de la asociación. La organización plantea este encuentro como un espacio para reconocer el compromiso de quienes contribuyen al desarrollo de entornos emocionalmente seguros y protectores para niños, niñas y adolescentes.

La edición de 2026 se desarrollará bajo la temática “La Isla del Tesoro del Bienestar Familiar”, una propuesta simbólica y lúdica que invita a las familias a emprender una travesía hacia el bienestar. Bajo el lema “cuidarse para cuidar mejor”, los participantes recorrerán distintas estaciones dedicadas al autocuidado, la colaboración, la creatividad, el afecto, el movimiento y la relajación.

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El programa incluye actividades de mindfulness en familia, dinámicas de empatía, talleres de fortalezas, espacios de relajación y masajes, baile y juegos de expresión corporal. También habrá momentos de convivencia, como el “Rincón del Afecto”, una comida compartida tipo picnic y un taller creativo de cócteles sin alcohol. La jornada concluirá con el descubrimiento del “Tesoro del Bienestar”, una foto grupal y la entrega de recuerdos simbólicos.

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