Bueño celebra el Día de Portugal con una conferencia sobre los caminos marítimos portugueses

Bueño conmemorará el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas con un programa cultural dedicado a la tradición marítima lusa. El acto principal se celebrará a las 19.30 horas en el Palacio de las Artes y las Ciencias de Bueño (CAB), donde tendrá lugar la conferencia “Los caminos portugueses de la mar / Os caminhos portugueses do mar”.

La charla correrá a cargo de Nuno Maria d’Orey Roquette Cornélio da Silva, comodoro retirado de la Marina de Portugal y comandante del NTM Creoula entre 2010 y 2012. Su intervención abordará la relevancia histórica y cultural de las rutas marítimas portuguesas, en el marco de una jornada que busca acercar al público la memoria naval y la identidad atlántica de Portugal.

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La conmemoración continuará a las 21.00 horas con una cena portuguesa en el restaurante El Balcón de Bueño. Las plazas son limitadas y las reservas deben realizarse únicamente por WhatsApp en el teléfono 684612983.