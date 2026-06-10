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Bueño celebra el Día de Portugal con una conferencia sobre los caminos marítimos portugueses

La Casa de las Artes y las Ciencias acogerá el 10 de junio una charla del comodoro retirado Nuno Maria d’Orey Roquette Cornélio da Silva, seguida de una cena portuguesa en El Balcón de Bueño.

La Casa de las Artes y las Ciencias

La Casa de las Artes y las Ciencias / Luisma Murias / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Bueño conmemorará el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas con un programa cultural dedicado a la tradición marítima lusa. El acto principal se celebrará a las 19.30 horas en el Palacio de las Artes y las Ciencias de Bueño (CAB), donde tendrá lugar la conferencia “Los caminos portugueses de la mar / Os caminhos portugueses do mar”.

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La charla correrá a cargo de Nuno Maria d’Orey Roquette Cornélio da Silva, comodoro retirado de la Marina de Portugal y comandante del NTM Creoula entre 2010 y 2012. Su intervención abordará la relevancia histórica y cultural de las rutas marítimas portuguesas, en el marco de una jornada que busca acercar al público la memoria naval y la identidad atlántica de Portugal.

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La conmemoración continuará a las 21.00 horas con una cena portuguesa en el restaurante El Balcón de Bueño. Las plazas son limitadas y las reservas deben realizarse únicamente por WhatsApp en el teléfono 684612983.

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