El militar D’Orey protagoniza el Día de Portugal en Bueño
La localidad celebra una jornada cultural centrada en la tradición naval lusa
Bueño conmemoró ayer el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas. La jornada sirvió para poner en valor la importancia histórica lusa como nación vinculada al mar, a la navegación y a las grandes rutas oceánicas que marcaron durante siglos su identidad cultural, económica y social.
El acto principal se celebró en la Casa de las Artes y las Ciencias con Nuno Maria d’Orey Roquette Cornélio da Silva, comodoro retirado de la Marina de Portugal y comandante del NTM Creoula entre los años 2010 y 2012. Durante la conferencia, se abordó la estrecha relación de Portugal con el océano Atlántico y con una tradición naval que forma parte esencial de su patrimonio.
La jornada quiso destacar no solo la dimensión histórica de aquellas expediciones y rutas marítimas, sino también su influencia en la identidad portuguesa contemporánea y en los vínculos que el país mantiene con sus comunidades repartidas por distintos lugares del mundo. La celebración continuó posteriormente con una cena en El Balcón de Bueño.
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