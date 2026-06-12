Sardín se viste de gala este fin de semana para celebrar sus tradicionales fiestas de San Antonio

La localidad de Sardín, en el concejo de Ribera de Arriba, se convertirá este fin de semana en el epicentro festivo del municipio con la celebración de sus esperadas fiestas en honor a San Antonio. Durante los días 13 y 14 de junio, vecinos y visitantes disfrutarán de un amplio y variado programa de actividades diseñado por la Asociación Cultural Sardín, colectividad que ha volcado todos sus esfuerzos en mantener vivas las tradiciones locales combinándolas con el ocio para todas las edades.

Los festejos arrancarán oficialmente mañana, sábado 13 de junio, apelando a la vertiente más identitaria y solemne de la jornada. A las 12:30 horas se oficiará la misa solemne, una cita de gran devoción que este año contará con el aliciente de estar acompañada por los sones tradicionales de la gaita y el tambor, dotando al acto de un hondo calado asturiano.

Al término de la eucaristía llegará uno de los momentos más arraigados y esperados por los asistentes: la «Puya del Ramu». Vecinos y forasteros pujarán con generosidad por los panes e insólitos productos ofrendados al santo, en una subasta que siempre derrocha dinamismo, risas y rivalidad festiva. La mañana dominada por la tradición culminará con una concurrida Sesión Vermouth, que estará especialmente amenizada por los ritmos musicales de DJ Lins, encargado de caldear el ambiente antes del almuerzo.

El componente de convivencia vecinal tendrá su máxima expresión a partir de las 14:30 horas, momento fijado para la multitudinaria Comida de fraternidad. Bajo la ya conocida consigna de «trae tu comida y acompáñanos», la organización invita a confraternizar en una gran mesa compartida, promoviendo el encuentro intergeneracional.

La tarde del sábado no perderá intensidad. A las 19:00 horas se procederá al tradicional reparto del bollo, un emblema indispensable en cualquier folixa asturiana que se precie, el cual volverá a contar con el acompañamiento de DJ Lins. La gran traca final del sábado dará comienzo a las 22:30 horas con la actuación de la Orquesta Tapyoka. La reconocida formación promete un enérgico directo que, complementado con las sesiones de DJ Lins, prolongará la verbena hasta altas horas de la madrugada bajo la carpa festiva.

El domingo, paella y juegos

Lejos de amainar, la jornada del domingo 14 de junio mantendrá el pabellón festivo en lo más alto, inaugurando el día a las 12:00 horas con una nueva e imprescindible Sesión Vermouth a cargo de DJ Lins, idónea para repasar las anécdotas de la noche anterior.

El apartado culinario del domingo adquirirá tintes mayores a las 15:00 horas con la preparación de una Gran Paella. Este plato fuerte de la jornada servirá para reunir de nuevo a centenares de comensales en torno a una mesa común, en un ambiente marcadamente festivo y distendido.

Los más pequeños de la casa asumirán el protagonismo absoluto de la tarde dominical. A partir de las 17:30 horas se organizarán variados juegos infantiles destinados a asegurar las risas y el entretenimiento de los niños de la comarca. Paralelamente, la música de DJ Lins volverá a sonar con fuerza para guiar a los presentes en el definitivo «Fin de Fiesta».

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El éxito y viabilidad de estas fiestas ha sido posible gracias al patrocinio e implicación del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, así como de un nutrido grupo de comercios y firmas colaboradoras (Distribuciones La Seronda, El Calderu, Carnicería José, Reformas Adán, Ganadería Borja Díaz Fernández y Autoservicio La Rampla). Desde la organización confirman que todo está dispuesto en Sardín para que solo quede disfrutar de la folixa, recordando que el recinto dispone de servicio de carpa y amplia zona de aparcamiento habilitada.