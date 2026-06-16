Nicole Zuraitis y "The International Classic Jazz All Stars" encabezan el Festival de Jazz de Bueño

La cantante estadounidense Nicole Zuraitis y la formación "The International Classic Jazz All Stars" lideran el cartel de la vigesimocuarta edición del Festival de Jazz de Bueño, una cita ya consolidada en el calendario cultural asturiano que se celebrará del 3 al 5 de julio en esta localidad de Ribera de Arriba. El certamen reunirá durante tres jornadas a músicos procedentes de España, Italia, Reino Unido, Suiza, Polonia, Dinamarca y Estados Unidos.

La programación comenzará el viernes 3 de julio a las 21.00 horas con las actuaciones de Christopher Pérez Quartet y LVDF, proyecto integrado por músicos de Italia y Reino Unido.

La jornada central llegará el sábado 4. A mediodía, desde las 12.30 horas, se desarrollará una sesión vermú con la actuación de "The 44 Dealers" y las sesiones musicales de los DJ Herminio Afonso, Helios Amor y el "Colectivo Blue Hour". Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas, subirán al escenario "The International Classic Jazz All Stars" y Nicole Zuraitis, principal reclamo internacional de esta edición.

El festival se despedirá el domingo 5 con una nueva sesión matinal desde las 12.30 horas. El programa incluye los conciertos de Juan Sandman & Hot Club de Asturias y Mónica Acevedo Sings Piaf.

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Organizado por la Asociación Cultural de Bueño y patrocinado por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, el festival alcanza su vigesimocuarta edición manteniendo una fórmula que combina jazz de calidad, acceso gratuito y un entorno singular. La organización confía en atraer a numerosos aficionados durante un fin de semana en el que la música volverá a sonar en las calles de Bueno.