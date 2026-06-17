El Festival de Jazz de Bueño: programa completo, horarios y artistas internacionales y nacionales

El Festival de Jazz de Bueño celebrará su vigesimocuarta edición entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, con una programación que reunirá a artistas nacionales e internacionales y que volverá a convertir la localidad en punto de encuentro para los aficionados al jazz.

La actividad comenzará el viernes, a partir de las 21.00 horas, con las actuaciones de" Christopher Perez Quartet" y "LVDF". Al día siguiente, también desde las 21.00 horas, será el turno de "The International Classic Jazz All Stars" y de la cantante estadounidense Nicole Zuraitis.

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El festival continuará el domingo, a partir de las 12.30 horas, con los conciertos de Juan Sandman & "Hot Club de Asturias" y Monica Acevedo Sings Piaf. Además, el programa incluye una sesión vermú con "The 44 Dealers", Herminio Afonso, "Helios Amor" y "Colectivo Blue Mugar". Con esta nueva edición, el certamen mantiene su apuesta por una programación diversa, combinando propuestas asturianas, nacionales e internacionales en un cartel que refuerza el peso cultural del jazz en Bueño. "Será un fin de semana inolvidable", subrayan desde la asociación Cultural de Bueño.