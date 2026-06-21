Ribera de Arriba impulsa la creación joven con Generación Hulla y la exposición ‘Titánica No Borrable’

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba presenta por primera vez "Generación Hulla", un programa anual de creación joven dedicado a visibilizar, impulsar y acompañar la creación contemporánea emergente en Asturias, con especial atención a las creadoras jóvenes.

La primera edición de esta iniciativa estará centrada en la poesía contemporánea y en los formatos expandidos de creación, entendiendo el lenguaje poético como un territorio abierto en el que confluyen la palabra, la imagen, el sonido, el cuerpo y la materia.

Bajo este marco, el programa toma la forma de la hulla como símbolo de origen, energía y transformación, estableciendo un vínculo entre la memoria industrial del concejo y las nuevas formas de producción cultural.

El proyecto que inaugura esta primera edición es ‘Titánica No Borrable’, una propuesta de la joven artista Ana Madera, comisariada por Adolfo Manzano, concebida específicamente para la Casa de las Artes de Bueño.

La intervención parte del segundo poemario de la poeta y actriz, una obra que explora la fusión entre los cuerpos, el deseo, la transformación y las relaciones entre identidad y alteridad a través del lenguaje poético.

Inspirada en ese universo creativo, Ana Madera presenta una instalación poético-visual y sonora de carácter site-specific, diseñada especialmente para el espacio expositivo. La muestra se plantea como un recorrido inmersivo por distintas salas interconectadas, en las que se combinan instalación, texto, sonido y acción en vivo.

El recorrido expositivo sigue la propia estructura dramática del poemario. En la primera planta emerge el deseo y el acercamiento al cuerpo del otro; en la segunda, la inmersión se intensifica hasta el extravío y la disolución de los límites entre ambos; y, finalmente, en la última planta, la palabra aparece como el único elemento que permanece, un espacio de resistencia frente a la transformación y el abandono.

De este modo, ‘Titánica No Borrable’ establece un diálogo entre poesía, imagen, presencia y espacio. Como parte de la intervención, dos haikus estarán inscritos en el muro de entrada de la Casa de las Artes, funcionando como puerta de acceso al universo poético de la exposición.

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La exposición podrá visitarse en la Casa de las Artes de Bueño hasta el 30 de agosto de 2026.