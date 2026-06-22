La Asociación Cultural de Bueño celebra la noche de San Juan con una hoguera y música tradicional
La cita será el 23 de junio con cena de convivencia, hoguera y música tradicional a cargo de Belén Arboleya y Navia.
La Asociación Cultural de Bueño celebrará la tradicional Hoguera de San Juan una cita abierta a vecinos y visitantes con la que la localidad dará la bienvenida a una de las noches más simbólicas del calendario festivo.
El encuentro tendrá lugar en el parking de arena del bar y comenzará a las 21.30 horas con una cena de convivencia, pensada como punto de reunión para compartir la velada en un ambiente festivo y comunitario.
La noche contará además con música tradicional asturiana de la mano de Belén Arboleya, que actuará a la gaita, y Navia, al acordeón, aportando el componente musical a una celebración marcada por el fuego, la convivencia y la tradición.
Desde la organización se recuerda a los asistentes la importancia de seguir en todo momento las normas de seguridad establecidas para el correcto desarrollo de los actos.
Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con la Asociación Cultural de Buéño a través del teléfono 600 408 176 o del correo electrónico bueno_asociacioncultural@outlook.com.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas