La Asociación Cultural de Bueño celebra la noche de San Juan con una hoguera y música tradicional

La Asociación Cultural de Bueño celebrará la tradicional Hoguera de San Juan una cita abierta a vecinos y visitantes con la que la localidad dará la bienvenida a una de las noches más simbólicas del calendario festivo.

El encuentro tendrá lugar en el parking de arena del bar y comenzará a las 21.30 horas con una cena de convivencia, pensada como punto de reunión para compartir la velada en un ambiente festivo y comunitario.

La noche contará además con música tradicional asturiana de la mano de Belén Arboleya, que actuará a la gaita, y Navia, al acordeón, aportando el componente musical a una celebración marcada por el fuego, la convivencia y la tradición.

Desde la organización se recuerda a los asistentes la importancia de seguir en todo momento las normas de seguridad establecidas para el correcto desarrollo de los actos.

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Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con la Asociación Cultural de Buéño a través del teléfono 600 408 176 o del correo electrónico bueno_asociacioncultural@outlook.com.