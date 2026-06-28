Bueño despide el curso por todo lo alto con un gran festival de música, baile y teatro
El coro 'Amigos de la Ribera' organiza un evento que incluyó actuaciones de música popular, danza tradicional y una pieza teatral, consolidando a la localidad riberana como referente cultural
La Casa de Cultura de Bueño se vistió este sábado de gala para celebrar el ya tradicional Festival de Fin de Curso del coro "Amigos de la Ribera", una cita que logró colgar el cartel de completo y que reunió a un público entregado dispuesto a disfrutar de una intensa programación artística de cercanía. El certamen, que dio comienzo puntual a las 18.30 horas, estuvo coordinado por el colectivo cultural que volvió a demostrar su enorme capacidad de convocatoria y su papel vertebrador en la vida cultural del concejo.
La música coral e identitaria tuvo un peso capital a lo largo de toda la tarde. Sobre las tablas, tanto la agrupación anfitriona como el respetado Coro de Mayores de la Ribera firmaron unas actuaciones cargadas de emotividad, rescatando composiciones del cancionero popular que fueron coreadas con entusiasmo por los asistentes.
El ritmo y el colorido de la jornada llegaron de la mano del grupo de baile Balbona. Con una puesta en escena vibrante, los danzantes contagiaron su dinamismo a una grada que rompió en aplausos en varias ocasiones.
El apartado puramente escénico vino firmado por la representación de «Examen Escolar», una pequeña pieza teatral de Francisco Tetilla que aportó frescura y arrancó las sonrisas del respetable gracias a su ingenioso libreto.
Como broche de oro, la cita contó con la participación de la cantante Carmen Cosgaya. Su preciosa y rotunda voz llenó cada rincón del auditorio local en uno de los momentos cumbres y más aplaudidos de la velada. «Nos prestó tanto a nosotros como a ellos; ver el centro lleno es el mejor premio al trabajo de todo el año», comentaron miembros del colectivo organizador al final del evento.
La iniciativa cultural contó con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, además de la estrecha colaboración del circuito autonómico Asturies Cultura en Rede y de la Federación de Coros de Asturias (FECORA), consolidando a Bueño como un referente cultural activo en las cuencas.
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