El "mejor" Vesu, un año más: el festival cierra su séptima edición en la sede de Ribera de Arriba

"Probablemente haya sido la mejor edición". Estas son las palabras con las que la organización pone broche de oro y punto y final a la séptima entrega del festival musical Vesu. Dicho balance se realiza en una doble vertiente, ya que se refiere "tanto a la calidad de los artistas como a la respuesta del público". Además, se pone en valor la nueva sede, situada en el patio del colegio Santo Domingo de Guzmán, los Dominicos, en el Campillín, en pleno corazón de Oviedo.

El evento musical concluyó este domingo al mediodía con una sesión vermú en la localidad de Bueño, en Ribera de Arriba. Aunque el cielo amenazó con lluvia y luego cumplió con ella, no fue suficiente para amilanar a más de un centenar de personas en los conciertos de la zaragozana Begut y de la "Billy Boom Band", proyecto alternativo impulsado por Marcos Cao y Raúl Delgado, miembros de "La sonrisa de Julia".

El ambiente de ayer al mediodía en la Central Artística de Bueño fue animado, pero diferente al que se respiró en la carpa ovetense porque las protagonistas fueron, en primer lugar, las familias, seguidos de los más pequeños de la casa. En programa incluyó una performance de Ana Madera, pero en cuanto a músicos acartelados la primera en subirse al escenario fue Begut, que con su guitarra, a veces con la eléctrica y otras con la acústica, interpretó temas como "Boca de pez" o "Algo parecido al amor" que hicieron bailar al público y arrancar sonrisas.

Cuando sonaban los últimos acordes de la actuación de la aragonesa las nubes empezaron a descargar. La organización desplegó varias cubiertas para que la gente se atechase y la fiesta no paró.

"¡No nos asusta la lluvia! ¿Estáis preparados?", fue el grito de guerra que Marcos Cao, vocalista de la "Billy Boom Band" lanzó al público, que recogió el guante. Niños y mayores bailaron sin parar bajo el aguacero pegadizas canciones infantiles como "Dragón", "Familia de locos" o "Mamamemimumimamemola".

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"Agradecer a los vecinos la compresión y a todos los que nos felicitan porque en realidad Vesu es suyo", transmitieron los organizadores del festival para despedir la edición.