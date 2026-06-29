Trasladan al HUCA a una persona electrocutada en la estación de Soto del Rey

Una persona resultó electrocutada en la noche de este lunes en la estación ferroviaria de Soto del Rey, en el concejo de Ribera de Arriba. Según informaron fuentes de la Guardia Civil, la víctima fue atendida en el lugar y posteriormente evacuada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado.

El accidente se produjo a las 21.59 horas, de acuerdo con la información facilitada por Adif, y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en las líneas C1 y C2 del núcleo de Cercanías de Asturias mientras se desarrollaban las actuaciones de los servicios de emergencia y del personal ferroviario.

La incidencia también afectó a un tren Alvia que cubría el recorrido entre Alicante y Gijón, que acumulaba cerca de una hora de retraso a su llegada a Oviedo al quedar detenido por la interrupción del tráfico ferroviario. Lo sucedido sobresaltó a varios de los pasajeros del convoy, que permanecieron a la espera de que pudiera restablecerse la circulación. Fueron advertidos en un primer momento de que se iba a proceder a la retirada de un cadáver de las vías. Fuentes de la Guardia Civil certificaron que se habia trasladado a la persona herida, sin que trascendieran más datos sobre su estado.

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Las causas del accidente se encuentran por el momento bajo investigación.