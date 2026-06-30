El "efecto Grammy" de Nicole Zuraitis llega a Ribera de Arriba como plato fuerte del Festival de Jazz de Bueño: "Es un lujo absoluto"

Cuando Nicole Zuraitis subió al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles para recoger el Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz en 2024, el primer de los dos que ostenta, pocos imaginaban que sus próximas paradas incluiría una pequeña localidad en pleno verdor de los valles asturianos. Sin embargo, la pianista y cantante estadounidense aterrizará el próximo sábado, 4 de julio, a partir de las 21.00 horas, en el XXIV Festival Internacional de Jazz de Bueño, que se celebrará entre el viernes 3 y el domingo 5. La cita no solo supone un hito para el concejo de Ribera de Arriba, sino que sitúa a la localidad en el epicentro de la escena jazzística internacional al traer a una artista en la cima de su carrera en una cita totalmente gratuita.

Fernando Posse, programador del festival, no oculta el salto de calidad que supone este fichaje. "Tener a la ganadora de un Grammy al mejor álbum de jazz vocal del año 2024 es un lujo absoluto. Nicole está súper contenta, ya nos ha mandado vídeos con muchísimas ganas de venir y estamos convencidos de que nos regalará una noche magnífica que será recordada durante años", afirma con rotundidad.

El festival abrirá sus puertas el viernes 3 de julio apostando por la renovación del género. El programa comenzará con el Christopher Pellat Quartet, ganadores del Concurso Nacional de Juventudes Musicales, gracias a una colaboración de más de una década con el Festival de Getxo, a partir de las 21.00 horas. Les seguirá LVDF (La Vía del Ferro), un supergrupo ítalo-británico liderado por el saxofonista Alex Hitchcock. Según Posse, este primer día busca destacar "la parte joven; músicos que están estudiando en Ámsterdam y figuras que están ahora mismo totalmente vinculadas a la escena londinense más interesante".

El sábado 4 será el día del "swing" y la gran noche de gala. Tras una sesión vermú animada por The 44 Dealers y varios colectivos de djs desde las 12.30 horas, la noche recibirá a The International Classic Jazz All Stars, una formación calificada por la crítica como "la ONU del swing" por la diversidad de nacionalidades de sus músicos. Será el preámbulo perfecto para el plato fuerte: el concierto de Nicole Zuraitis.

El domingo 5 de julio cerrará la edición con un marcado acento asturiano y francés. Desde las 12.30 horas Juan Sandman & Hot Club de Asturias pondrá el toque de jazz manouche, mientras que Mónica Acevedo presentará su tributo a Edith Piaf. El broche final promete ser una jam session improvisada entre ambas formaciones en un ambiente que, además de música, ofrecerá novedades gastronómicas y un "helado de jazz" diseñado para combatir las altas temperaturas previstas.

Un fenómeno social

Más allá de lo musical, el festival de Bueño se ha convertido en un fenómeno social. Patricia Álvarez, concejala de Cultura de Ribera de Arriba, destaca la expectación que genera un evento que sigue siendo gratuito a pesar de su caché. "El festival ya es una institución, es como la campanada que marca el inicio del verano junto a la apertura de las piscinas. El teléfono del ayuntamiento no deja de sonar con gente preguntando cómo es posible que ver a una figura así sea gratis", manifiesta.

Ese espíritu comunitario es lo que ha permitido al evento alcanzar sus 24 años de vida. Belarmino Fernández del Valle, presidente de la Asociación Cultural de Bueño, ente que impulsa el evento, recuerda con orgullo los inicio. "Empezamos de la forma más rudimentaria, con un andamiaje de obra. Hoy, por aquí han pasado figuras como Alfred 'Pee Wee' Ellis o Stacey Kent", de quien se recuerda con cariño en la localidad cuando paró su concierto para hacerle una foto a una sacavera (salamandra) que vio en el escenario.

El festival encara esta 24ª edición como el trampolín definitivo hacia su 25º aniversario en 2027, que se espera sea aún más grande para celebrar la efeméride. Además, Posse anunció que, a partir de julio, Bueño se integrará en la Plataforma Jazz España, una red de 40 festivales que permitirá al evento acceder a programas de ayuda de la Unión Europea y facilitar el intercambio con circuitos de jazz de países como Italia.