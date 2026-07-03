Nicole Zuraitis: "Mi trabajo consiste en decir la verdad a través de la música"

La compositora, cantante y pianista de jazz estadounidense Nicole Zuraitis, ganadora de dos "Grammys" en los últimos años y considerada una de las mejores intérpretes y escritoras del género en la actualidad, será la protagonista de la segunda jornada del festival de jazz de Bueño, el sábado 4 de julio, en una noche que abrirá a las 21 horas "The International Classic Jazz All Stars". Tras su paso por el festival de San Javier, Zuraitis contesta a las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

Bueño es una pequeña localidad. Actuará en medio de hórreos, al aire libre. ¿Qué espera de un lugar tan alejado de un club de Nueva York?

¡Estamos muy emocionados de venir a esta región tan bonita! Me encantan los espacios que invitan a gente que quizás no había planeado escuchar jazz ese día, porque me considero una puerta de entrada, ya que hay un poco de algo para todos en mi música. Algunos de mis conciertos favoritos han ocurrido en plazas de pueblo, parques, iglesias o festivales donde las familias pasean y descubren algo inesperado. El jazz nació como música comunitaria, así que devolverlo a un espacio comunitario me resulta muy natural.

¿Le cambia el ambiente de la sala?

Cada sala tiene su propia personalidad. Yo no cambio quien soy, pero sí escucho la sala. Un club íntimo invita a momentos íntimos y a pequeños detalles, mientras que un festival al aire libre pide un gesto emocional más amplio. Pero mi trabajo siempre es el mismo: decir la verdad a través de la música y encontrarme con el público allí donde esté.

¿Qué puede esperar el público de Bueño de su actuación?

Voy a actuar con mi cuarteto, y el público puede esperar una combinación de narración, espontaneidad y alegría. Nos encanta dejar espacio para la improvisación, porque ahí es donde realmente empieza la conversación. Tocaremos música de toda mi trayectoria, incluidas canciones de mi próximo álbum, "The Devil I Knew". Habrá sin duda momentos de humor, ternura y alguna que otra sorpresa. Siempre espero que la gente se vaya sintiendo que nos conoce un poco mejor, y quizás que se conozca un poco mejor a sí misma también. Cada canción que escribo es un pequeño libro, y el público está invitado a usar su imaginación. También incluimos canciones que la gente reconoce.

"The Devil I Knew", coproducido con Larry Klein, sale el 17 de julio, apenas unos días después de Bueño. ¿Cuál es la historia detrás del título, y en qué se diferencia este disco de "How Love Begins"?

"How Love Begins" era en realidad un álbum sobre la posibilidad, sobre el ciclo silencioso del amor. "The Devil I Knew" plantea una pregunta distinta: ¿qué ocurre cuando las cosas que nos reconfortan empiezan a consumirnos? ¿Qué ocurre cuando eres el villano de tu propia historia? El título hace referencia a las luchas familiares que todos cargamos: nuestros hábitos, adicciones, inseguridades, duelo, perfeccionismo, las historias que nos contamos a nosotros mismos. A veces "el diablo que conoces" resulta más seguro que la incertidumbre del cambio. Este álbum explora lo que hace falta para enfrentar esos patrones y dejarlos ir. Musicalmente, también es más cinematográfico y narrativo. El álbum se despliega casi como capítulos de una novela, entrelazando canciones originales con poesía de mujeres escritoras extraordinarias. Es mi disco más vulnerable hasta la fecha.

Ganó el "Grammy" al Mejor Álbum Vocal de Jazz con "How Love Begins" y es la única artista que lo ha ganado habiendo escrito y arreglado ella misma todo el álbum. ¿Qué significa ese reconocimiento, conlleva alguna presión?

Significa mucho porque valida algo a lo que me he dedicado calladamente toda mi vida: escribir mis propias canciones y arreglar mi propia música. Durante muchos años, a las mujeres en el jazz a menudo se las ha reconocido principalmente como cantantes, mientras que su trabajo como compositoras, arreglistas o productoras no siempre se ha reconocido por igual. Así que agradezco que el premio también ponga el foco en esos otros cometidos. También demostró que los artistas independientes pueden ganar grandes premios. En cuanto a la presión, intento no pensar así. Los premios son maravillosos, pero no pueden convertirse en la razón por la que uno hace arte. Cada canción nueva te pide empezar de nuevo con humildad. Tenemos los trofeos de los "Grammy" en una habitación a la que no vamos a menudo.

Describe su trabajo como "The Modern Songbook" (El Cancionero Moderno). ¿Qué quiere decir?

Amo profundamente el "Great American Songbook", pero cada generación merece canciones que hablen en su propio lenguaje a la vez que honran esa tradición. Para mí, el "Modern Songbook" significa escribir canciones con profundidad armónica, melodías memorables, honestidad emocional y letras que puedan perdurar más allá del momento en que fueron escritas. Quiero canciones que los músicos dentro de cincuenta años quieran seguir interpretando porque sigan revelando algo nuevo. Necesitamos devolver la narración al jazz, y he hecho de eso mi misión. También quiero que las cantantes de jazz vivas canten canciones de compositores de jazz vivos. Así es como lucharemos contra los robots.

Es cantante, pianista, compositora, arreglista y productora. Cuando compone ¿cuál de esas voces habla primero?

Normalmente llega primero la compositora de canciones. A veces es una sola frase. A veces es una melodía. A veces es un sentimiento que no logro explicar del todo. ¡La arreglista sin duda le gusta interrumpir pronto! Escucho acordes nuevos de inmediato si la canción me toca el alma. Sin embargo, intento dejar que la canción exista en su forma más simple antes de decidir cómo vestirla. Cada papel sirve a la canción de manera distinta, y he aprendido que cada uno necesita su propio momento.

Su arreglo de "Jolene", de Dolly Parton, escrito junto con Dan Pugach, fue la nominación al "Grammy" de 2019 que le abrió muchas puertas. ¿Qué cambió ese momento?

Esa nominación cambió mi confianza más que ninguna otra cosa. Me recordó que tomar riesgos creativos puede conectar con la gente. Dan y yo reimaginamos por completo "Jolene", y eso me demostró que los arreglos pueden ser en sí mismos actos de composición. También me abrió muchas puertas profesionales, pero quizás más importante aún, me dio permiso para confiar en mi propio instinto artístico. Lo que me hace única es mi mirada jazzística sobre la música country, y me sentí honrada de que se reconociera.

Da clase en la NYU. ¿Qué es lo que toda cantante joven debería saber?

Nadie va a trabajar más duro por ti que tú misma. El talento importa, pero la garra importa más. Aprende a escribir. Aprende tu negocio. Aprende a producir. Aprende a defenderte. Construye relaciones genuinas, sé amable, mantén la curiosidad y no esperes a que otra persona decida que estás lista. Tu singularidad no es el obstáculo: es tu mayor activo.

Tiene herencia lituana e italiana. ¿Ha dejado ese trasfondo alguna huella, musical en usted como artista?

No escribo explícitamente desde esas tradiciones, pero creo que han moldeado mi relación emocional con la música. Ambas culturas valoran la resiliencia, la familia y expresar el amor a través de la generosidad. Espero que esas cualidades se cuelen en cada actuación que doy. Estudié ópera en Italia, no hay nada más auténtico que eso.

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