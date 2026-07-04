Bueño vibra con el jazz de Christopher Pellat Quartet y La Vía del Ferro
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El XXIV Festival Internacional de Jazz de Bueño arrancó este viernes en la Central Artística con un gran éxito de asistencia para ver la actuación de Christopher Pellat Quartet –en la imagen– y LVDF (La Vía del Ferro). Tras el brillante estreno, el certamen afronta este sábado su jornada más esperada. La noche comenzará con la actuación a las 21.00 horas de "The International Classic Jazz All Stars" y tendrá como gran protagonista a la pianista y cantante estadounidense Nicole Zuraitis, ganadora de dos premios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum Vocal de Jazz. Su presencia convierte a Bueño en un referente internacional y promete uno de los conciertos más destacados de esta edición.
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