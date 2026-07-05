El Festival de Jazz de Bueño cierra con más de 2.000 asistentes llegados de todos los puntos de Asturias y de fuera de la región
Los organizadores ya preparan la edición del año que viene que será especial al cumplir 25 años de andadura: "Queremos elevar el listón y creo que lo haremos", dice Belarmino Fernández
Más de 2.000 personas pasaron este fin de semana por Bueño para disfrutar de la vigesimocuarta edición de su Festival de Jazz. El certamen se cerró este domingo con los conciertos de «Juan Sandman & Hot Club de Asturias» y «Monica Acevedo Sings Piaf», además de la tradicional sesión vermú, poniendo el broche final a tres jornadas organizadas por la Asociación Cultural de Bueño con la colaboración y financiación del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
El festival arrancó el viernes con las actuaciones de «Christopher Perez Quartet» y «LVDF», una jornada que reunió a unas 400 personas. El sábado llegó el plato fuerte con «The International Classic Jazz All Stars» y la cantante estadounidense Nicole Zuraitis, cuyo concierto congregó a más de 800 espectadores.
El presidente de la Asociación Cultural de Bueño, Belarmino Fernández, no oculta su satisfacción por la respuesta del público y por el nivel artístico de la actuación. «Fue un concierto espectacular», resume haciendo referencia al concierto de Nicole Zuraitis. La actuación se prolongó durante una hora y cuarenta minutos y, según explica Fernández, «parecía que ella quería seguir». Además, destaca que la artista «se integró con el público» y que «el sonido fue impecable».
Para Belarmino Fernández, el concierto de Nicole Zuraitis ya forma parte de la historia del festival. «Sin duda es una de las mejores actuaciones que recordamos en los 24 años del certamen», afirma, hasta el punto de considerar que «puede equipararse al que ofreció la estadounidense Stacey Kent en 2013, que fue apoteósico». Tanto la sesión vermú del sábado como la de este domingo reunieron a unas 200 personas. En ellas participaron «The 44 Dealers», Herminio Afonso, «Helios Amor» y «Colectivo Blue Mugar». El presidente de la asociación reconoce que «el calor mermó un poco la afluencia» en estas actuaciones matinales.
Todos los conciertos del festival fueron gratuitos, una circunstancia que, según Fernández, sigue sorprendiendo a muchos visitantes. «Hay gente que viene de fuera de Asturias y no se lo cree. No entienden cómo un concejo como Ribera de Arriba puede traer artistas de este nivel siendo todo gratis», señaló. Tras el éxito de esta edición, la organización ya trabaja en la del próximo año, cuando el Festival de Jazz de Bueño cumplirá 25 años. «Es una fecha muy especial y estamos preparando algo para elevar el listón», avanzó Fernández, que explicó que tanto el Ayuntamiento como la asociación organizadora ya preparan una edición conmemorativa.
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