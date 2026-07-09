Bueño arranca su ciclo de cine al aire libre con un homenaje a María Rubín y proyecciones hasta el próximo 7 de agosto

El XVIII Ciclo de Cine al Aire Libre de Bueño abrirá este sábado una nueva edición con un homenaje a María Rubín –responsable del cine español en Movistar Plus+– y una programación que combinará largometrajes de prestigio con cortometrajes y documentales, varios de ellos de realizadores asturianos.

La jornada inaugural comenzará a las doce y media del mediodía con una comparecencia de la homenajeada en el Palacio de las Artes y las Ciencias de Bueño, seguida de una visita guiada a las exposiciones del recinto y de la Asociación Cultural de Bueño (CAB). El acto central llegará a las siete de la tarde, con el homenaje a María Rubín y un coloquio en el que participarán la actriz, directora de casting y figurinista Maite Capín y el productor y realizador Manuel García Postigo. Tras una espicha de convivencia, a las ocho y media de la tarde, la primera jornada concluirá a las diez y cuarto de la noche con la proyección del documental «Perlora desde 1954», presentado por su director, Manuel García Postigo.

El ciclo continuará el 17 de julio, también a las diez y cuarto de la noche, con el cortometraje «Parnaso», de Alez Corte, antes de la proyección de «El hijo de la novia», la celebrada película de Juan José Campanella protagonizada por Ricardo Darín y Héctor Alterio. La siguiente cita será el 24 de julio, cuando el corto «Testimonio», del asturiano Roberto García Álvarez, precederá a «El buen patrón», de Fernando León de Aranoa, una de las producciones españolas más premiadas de los últimos años gracias a la interpretación de Javier Bardem.

El 31 de julio, el documental «Herminio», de Pablo Casanueva, abrirá una sesión que se completará con «El triángulo de la tristeza», la sátira del sueco Ruben Östlund distinguida con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La clausura llegará el 7 de agosto, a las diez de la noche, con la proyección del documental «El semblante», de Juanjo Menéndez, y de «Volver», uno de los títulos más reconocidos de Pedro Almodóvar.

Noticias relacionadas

Organizado por la Asociación Cultural de Bueño con el patrocinio del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, el ciclo mantiene su apuesta por acercar el cine a vecinos y visitantes en un escenario singular. Todas las actividades son de entrada libre y, en caso de lluvia, se trasladarán al auditorio cubierto de la CAB.