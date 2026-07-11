El ciclo cinematográfico al aire libre de Bueño, en marcha: María Rubín elogia la iniciativa "para acercar el cine a los ciudadanos"

«Un evento como el que organiza Bueño para acercar el cine a los ciudadanos es fantástico, excepcional», aseguró la ovetense María Rubín, responsable de cine español de Movistar Plus, en el homenaje que recibió en la localidad del concejo de Ribera de Arriba. El reconocimiento se brindó en la primera jornada del ciclo de cine al aire libre de Bueño, que incrementó su duración en esta edición, la XVIII, con cinco días, uno más que el pasado año.

Organizado por la asociación cultural del núcleo riberano, con el apoyo del Ayuntamiento, el evento se prolongará hasta el 7 de agosto. Cada viernes, desde el próximo 17 de julio, se proyectará una película, elegida por María Rubín, que explicó qué tiene que tener un filme para que Movistar Plus se fije en él y se involucre. «Lo importante es conseguir ser relevante y eso es muy difícil. Se están produciendo 250 películas, que son muchas. Pero las que consiguen ser relevantes son pocas», resaltó. «Nosotros intentamos imaginar la trayectoria que va a hacer ese filme», dijo María Rubín.

Y, añadió, «cuando algo te conmueve, simplemente leyendo, es muy fácil que luego vaya a ser premiable o que vaya a tener un buen recorrido». La responsable de cine español de Movistar Plus llamó la atención sobre los premios Goya, «un evento que ha crecido poco a poco».

«Se lleva mucho tiempo trabajando para llegar a este punto» y para que esta gala del cine español «sea un escaparate para que a los que no están íntimamente relacionados con el cine les suene una película y quieran verla», comentó antes de visitar las exposiciones instaladas en la Central Cultural de Bueño (CAB) y en el Palacio de las Artes y las Ciencias.

A las siete de la tarde se celebró el homenaje a María Rubín y un coloquio en el que participaron la directora de casting y figurinista Maite Capín y el productor y realizador Manuel García Postigo, autor del documental «Perlora desde 1954», que presentó más tarde. La responsable del área de cine español en la plataforma resaltó que antes «llegaban 150 proyectos, pero esto ha cambiado, y ahora han aumentado hasta los 350, que son muchos».

El cine español, considera, pasa por «un momento fantástico». «Hay profesionales muy buenos, y cine muy bueno y gran variedad», indicó. Aludió «al hito en la historia» que supone que «tres películas en las que participó Movistar Plus hayan estado seleccionadas en el Festival de Cannes» («El ser querido», de Rodrigo Sorogoyen, «La bola negra», de Javier Calvo y Javier Ambrossi y «Amarga Navidad», de Pedro Almodóvar), se suma que «Sirat» fue nominada a dos Oscar y que «Los domingos» se alzó como la triunfadora en los Goya.

«Va a ser muy difícil repetir tanto éxito», remarcó María Rubín, que ha desarrollado su carrera profesional en Canal Plus, primero, y luego en Movistar Plus. Desarrolló diferentes funciones, entre ellas las de producción de informativos o en el departamento de cortometrajes y fue directora del programa «La noche + corta». «Antes había salas cinematográficas casi en cada pueblo y ahora quedan pocas y en la mayor parte de los sitios solo en los centros comerciales», señaló.

El presidente de la asociación cultural de Bueño, Belarmino Fernández, agradeció al Ayuntamiento de Ribera de Arriba ya que sin su apoyo sería imposible llevar a buen término todas las iniciativas que organizamos durante el año». Subrayó que el ciclo de cine al aire libre se ha incrementado en la XVIII edición con una jornada más y destacó los méritos de María Rubín para recibir el reconocimiento. El concejal Víctor Álvarez elogió el trabajo de la asociación cultural de Bueño y felicitó a la homenajeada.

Las películas que se proyectarán

La próxima proyección tendrá lugar el 17 de julio y las siguientes los días 24 y 31 de julio y el 7 de agosto. Las películas elegidas por Rubín para ser exhibidas en Bueño son «El hijo de la novia», de Juan José Campanella; «El buen patrón», de Fernando León de Aranoa; «El triángulo de la tristeza», de Rubén Ostlund, y «Volver», de Pedro Almodóvar.

En cada jornada se proyectará también un cortometraje. En la programación se incluyen «Parnaso», de Alez Corte; «Testimonio» de Roberto G. Álvarez; «Herminio» de Pablo Casanueva y «El semblante», dirigido por Juanjo Menéndez.