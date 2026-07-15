Ferreros lanza un golpe de "Ráfaga" en sus fiestas patronales: la banda argentina abre su gira internacional en Ribera de Arriba

La localidad de Ferreros, en Ribera de Arriba, será desde hoy hasta el domingo, 19 de julio, uno de los epicentros festivos de la región con las Grandes Fiestas de Santiago Apóstol y no solo por su programación festiva en general, sino por unos invitados muy especiales: el grupo "Ráfaga", que estrenará en la localidad riberana de su gira internacional de 30.ª aniversario el sábado, a partir de la medianoche. Más allá de la llegada de la mítica formación argentina y de ofrecer numerosas y variadas actividades de ocio, la organización se congratula de batir sus propias cifras, con 1.300 raciones ya vendidas -entre paellas y bollus- antes de que empiece un festejo que persigue la excelencia regional. La meta de la Comisión de Festejos de Ferreros es clara: "La expectativa es que la gente disfrute y poder seguir creciendo".

La contratación de la banda de cumbia, que celebrará sus tres décadas sobre los escenarios en el prao de la fiesta de Ferreros, es una apuesta personal de la comisión que "salió muy bien". Los organizadores explican que el concierto se comenzó a gestar en octubre del año pasado, no sin cierto "riesgo", ya que no sabían "que sería su primer concierto" en Asturias este año, ni el inicial de esa gira conmemorativa. La labor de contactos y negociación se la reconocen a su compañero Iván González, responsable de las contrataciones y "capitán" del colectivo, al que el equipo sigue "a muerte" para elevar la calidad de los festejos cada verano.

El cartel completo de las fiestas patronales de Ferreros, en Ribera de Arriba. / lne

El respaldo del público se ha manifestado ya en la preventa de los menús tradicionales. La organización ha confirmado haber alcanzado un "récord de vales vendidos", desglosado en 400 raciones de paella para la jornada del sábado y 900 raciones de pan relleno de chorizo para el domingo. Además, de cara al cierre de las fiestas el domingo 19 de julio, Ferreros aprovechará el despliegue de pantallas gigantes de las orquestas "Cuarta Calle" y "Tekila", que tocan el sábado por la noche, para ofrecer la retransmisión en directo de la final del Mundial.

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"Si la gente lo pasa bien, eso es lo mejor que nos puede ocurrir", concluyen desde la Comisión, muy centrados en las cuatro intensas jornadas de celebración que tienen por delante, donde no faltarán los djs, las sesiones vermú, los juegos infantiles y las fiestas temáticas "remember" de décadas pasadas para brindar un año más hasta que el cuerpo aguante. n