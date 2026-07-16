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El ciclo de cine al aire de Bueño continua con la emsión del corto "Parnaso" y la película "El hijo de la novia"

El festival llevado a cabo por la Asociación Cultural de la localidad continúa con su decimoctava edición en honor a María Rubín

Cartel del festival.

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Nicolás Silva García

La Asociación Cultural de Bueño continúa hoy las emisiones de la decimoctava edición de su ciclo de cine al aire en honor a la responsable de cine español de Movistar Plus, María Rubín. Las proyecciones programadas darán comienzo a las 22.15 horas, con la siguiente programación: el cortometraje “Parnaso”, de Alez Corte, y la película “El hijo de la novia” de Juan José Campanella.

El festival dio comienzo el pasado 11 de julio con una rueda de prensa a la que acudieron la propia María Rubín, autoridades municipales y demás invitados. Continuó con un homenaje a la protagonista y, tras un breve aperitivo, se proyectó el documental “Perlora desde 1954", que fue presentado por su director Manuel García Postigo.

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Tras las emisiones de hoy le sucederán las del 24 de julio con la proyección del corto: “Testimonio”, de Roberto G. Álvarez, y la película: “El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa. El 31 de julio se expondrá el documental “Herminio”, de Pablo Casanueva, y el largometraje “El triángulo de la tristeza”, de Rubén Ostlund. El festival terminará el 7 de agosto, día en el que está programado el reportaje “El semblante”, de Juanjo Menéndez, y el filme “Volver”, de Pedro Almodóvar.

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