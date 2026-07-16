El ciclo de cine al aire de Bueño continua con la emsión del corto "Parnaso" y la película "El hijo de la novia"

La Asociación Cultural de Bueño continúa hoy las emisiones de la decimoctava edición de su ciclo de cine al aire en honor a la responsable de cine español de Movistar Plus, María Rubín. Las proyecciones programadas darán comienzo a las 22.15 horas, con la siguiente programación: el cortometraje “Parnaso”, de Alez Corte, y la película “El hijo de la novia” de Juan José Campanella.

El festival dio comienzo el pasado 11 de julio con una rueda de prensa a la que acudieron la propia María Rubín, autoridades municipales y demás invitados. Continuó con un homenaje a la protagonista y, tras un breve aperitivo, se proyectó el documental “Perlora desde 1954", que fue presentado por su director Manuel García Postigo.

Noticias relacionadas

Tras las emisiones de hoy le sucederán las del 24 de julio con la proyección del corto: “Testimonio”, de Roberto G. Álvarez, y la película: “El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa. El 31 de julio se expondrá el documental “Herminio”, de Pablo Casanueva, y el largometraje “El triángulo de la tristeza”, de Rubén Ostlund. El festival terminará el 7 de agosto, día en el que está programado el reportaje “El semblante”, de Juanjo Menéndez, y el filme “Volver”, de Pedro Almodóvar.