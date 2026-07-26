Una tormenta deja sin señal de televisión a varios pueblos de Ribera de Arriba

Varias localidades de Ribera de Arriba se han quedado sin señal de televisión tras la tormenta registrada en las últimas horas. La incidencia afecta, entre otros núcleos, a Bueño, Soto de Rey y Palomar, cuyos vecinos permanecen pendientes de la recuperación del servicio. Todo apunta a un problema relacionado con el repetidor que presta cobertura a estas poblaciones, aunque todavía será necesario realizar varias comprobaciones para determinar el origen exacto del fallo.

Fuentes de la Consejería de Industria, dirigida por Borja Sánchez, detallan que corresponde inicialmente al Ayuntamiento comprobar si el sistema eléctrico que alimenta el repetidor ha dejado de funcionar. Las tormentas pueden causar cortes puntuales del suministro, saltos de las protecciones eléctricas o bloqueos de los equipos de emisión, impidiendo que la señal llegue con normalidad a los hogares situados dentro de su área de cobertura.

Si se confirma que el repetidor se ha quedado sin electricidad, los servicios municipales deberán restablecer el suministro y reiniciar el sistema. En este tipo de incidencias, la recuperación de la corriente y la puesta en marcha de los equipos pueden ser suficientes para que la señal vuelva a emitirse, sin que resulte necesaria una intervención técnica de mayor complejidad.

El gobierno municipal del socialista Tomás Fernández ya trabaja para solucionar la situación. A lo largo de la jornada de hoy se espera disponer de más información sobre el alcance de la avería y sobre el resultado de las primeras comprobaciones realizadas en la instalación. De esa revisión dependerá que el problema pueda resolverse directamente desde el ámbito municipal o que sea necesario activar el protocolo de mantenimiento del Principado.

Si el repetidor dispone de suministro eléctrico y la falta de señal persiste, el Ayuntamiento deberá comunicar formalmente la incidencia a la Consejería de Industria. En ese supuesto, será el departamento autonómico el encargado de avisar a la empresa responsable del mantenimiento de los repetidores, que tendrá que inspeccionar los equipos, localizar el fallo y efectuar las reparaciones necesarias para restablecer el servicio.

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La avería afecta a varios núcleos rurales del concejo, donde la televisión continúa siendo un medio fundamental para acceder a la información y al entretenimiento.