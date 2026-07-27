Vuelve la televisión a Bueño, Soto de Rey y Palomar tras tres días de avería
El Principado sustituyó la pieza averiada en Ribera de Arriba por el temporal y restableció el servicio tras tres días sin señal
Nicolás Silva García
Los vecinos de Bueño, Soto de Rey y Palomar recuperaron ayer, poco después de las dos y media de la tarde, la señal de televisión que habían perdido el pasado sábado a consecuencia de la tormenta que afectó a la zona. La incidencia, que dejó durante tres días sin servicio a numerosos hogares y volvió a poner de manifiesto los problemas de cobertura que ya denunciaban algunos residentes, quedó resuelta tras la sustitución de una pieza dañada del sistema eléctrico que alimenta el repetidor.
El alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, explicó que la reparación no pudo completarse antes porque era necesario esperar a la llegada del repuesto. «Lo trajeron hoy y estuvieron toda la mañana trabajando. Sobre las dos y media ya nos confirmaron que había vuelto la señal», indicó el regidor.
La actuación correspondió al Principado, al tratarse de una instalación que no depende del Ayuntamiento, por lo que fueron los servicios autonómicos los encargados de sustituir el componente averiado y restablecer el funcionamiento del repetidor.
La avería había comenzado el sábado por la tarde tras el paso de una tormenta y dejó sin televisión a varios núcleos del concejo. Durante estos días, vecinos de Bueño y Soto de Rey denunciaron además que la recepción de algunos canales ya era deficiente antes incluso del temporal.
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