El TSJA abre el plazo para cubrir la plaza de juez de paz sustituto de Ribera de Arriba
Los aspirantes disponen de diez días naturales para presentar su solicitud y deberán aportar sus méritos, la documentación de identidad y, en su caso, el certificado de antecedentes penales
El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha abierto el procedimiento para cubrir la plaza vacante de juez de paz sustituto de Ribera de Arriba. La convocatoria aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), después del acuerdo adoptado por la sala de gobierno el pasado 29 de julio.
Las personas interesadas en optar al puesto dispondrán de un plazo de diez días naturales para presentar su candidatura. La solicitud deberá dirigirse a la secretaría de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, situada en la plaza Porlier de Oviedo.
Los aspirantes tendrán que incluir en su petición una relación de sus méritos, además de una copia autenticada del DNI y, cuando corresponda, el certificado de antecedentes penales. La convocatoria se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de los Jueces de Paz, aprobado el 7 de junio de 1995.
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