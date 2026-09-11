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Llamedo abre la puerta a ampliar el apoyo del Principado al tren histórico del Caudal

La vicepresidenta ve margen para aumentar los viajes y destaca su potencial para reforzar el turismo industrial y minero

Un momento de la presentación.

Un momento de la presentación. / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Principado está dispuesto a reforzar su apoyo al tren histórico «Aníbal Vázquez» si el proyecto continúa creciendo y aumenta el número de viajes. La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, mostró este viernes el respaldo del Ejecutivo regional a una iniciativa que considera alineada con la estrategia turística de Asturias y con la recuperación y divulgación del patrimonio industrial y minero de las Cuencas. «Si estos viajes se multiplican, el Principado multiplicará también el apoyo», aseguró durante la presentación de la nueva expedición que la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara organizará el próximo 19 de septiembre.

En esta ocasión, el tren recorrerá el histórico trazado del antiguo ferrocarril Vasco-Asturiano hasta Trubia, con paradas en Moreda, Parteayer, Fuso de la Reina, Trubia y Soto de Ribera. Allí está prevista una comida en el Centro de la Caballería antes del regreso a Mieres. El viaje tendrá además un marcado carácter divulgativo. En las diferentes paradas, el historiador Guillermo Bas y Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Asturias, explicarán la historia de la línea y las características técnicas del material ferroviario. También se desarrollarán pequeños actos con la colaboración de los ayuntamientos atravesados por el recorrido.

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El interés por el tren histórico ha vuelto a quedar patente con la respuesta del público. Llamedo señaló que las cien plazas disponibles se agotaron en once minutos y que unas sesenta personas quedaron pendientes de poder incorporarse en caso de producirse cancelaciones. «Eso es el mejor ejemplo de que este es un proyecto que se va consolidando año a año y que cada vez tiene una mejor respuesta», sostuvo. También recordó que el Gobierno autonómico con la iniciativa desde sus primeros pasos y el objetivo ahora, según explicó, es comprobar el resultado del viaje del día 19 y sentarse posteriormente con la asociación, los municipios, Hunosa y los demás actores involucrados para analizar posibles vías de crecimiento. «Volveremos a pensar juntos cómo puede crecer y dar un paso más este proyecto», avanzó Llamedo.

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A juicio del Ejecutivo autonómico, el tren encaja con varios de los objetivos de su política turística: extender los visitantes por distintos puntos de la comunidad y aprovechar como recurso económico y cultural un patrimonio industrial estrechamente ligado a la historia de Asturias.«Es una oportunidad que va en sintonía con esos objetivos en los que trabajamos día a día desde el Gobierno de Asturias: redistribuir el turismo y poner en valor todo nuestro patrimonio industrial», destacó. La vicepresidenta incidió especialmente en el auge de las iniciativas vinculadas a la cultura minera y defendió que este ferrocarril permite unir turismo, memoria histórica y territorio.

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