Bueño es un poema y mucho más con fados

Desde hace ya un buen número de años, cuando tuvela suerte de visitarlo por vez primera, pienso y siento que el pueblo de Bueño es una preciosidad y un oasis. Un lugar mágico, de casas, hórreos, callecitas y huertos. Y me choca un poco que no tengamos para aquel paraje tranquilo, silencioso, limpio, bello y acogedor, una mucha mayor frecuencia de visitas, paseos y tiempo para el sosiego y el descanso en él.

Ahora, además, con la presencia de un rico patrimonioestructural, con las edificaciones y espacios de su denominada Central Artística, es razón de más el atractivo para las actividades culturales y de ocio, que promueve su Asociación Cultural y su Espacio de Arte.

Y en estas líneas pretendo anunciar, o recordar, quehoy sábado, día 12, a las 19.30 horas, tendrá lugar la XIII Noche de Fado y Poesía, que patrocina el Ayuntamiento de Ribera de Arriba en dicha Central Artística de Bueño; además. de una manera gratuita para los asistentes.

Intervendrán la joven fadista lisboeta Cassandra Cunha, acompañada por los músicos lusos Pedro R. Marqués, con la guitarra portuguesa y Bruno Brás, con la viola de fado. La intervención en la parte poética del programa correrá a cargo de Diego Solís, acompañado por las melodías de Dimas Coalla, con su guitarra clásica.

En el caso de una indeseable situación de inclemencia climática –que en muy pocas, pero en alguna ocasión se dieron años atrás– se podría soslayar, gracias a una zona resguardada, más reducida que el campo abierto, de las instalaciones de la Central Artística.

En fin, me parece que el espectáculo puede llegar a ser una agradable y sosegada velada, llena de sensibilidad poética y musical, que suele encauzar positivamente, nuestra mayor o menor necesidad en buenos ratos de la vida, que a veces nos tocan a cada uno. Y que podemos compartir con los demás, a través de los mágicos momentos de una música y una poesía de alma portuguesa, que si «acontece», llega al alma; porque en el alma tiene su mágico espacio el fado… El fado, que tiene, a unos setecientos kilómetros, en Lisboa, su patria: pero que es muy viajero, se deja oír y vivir por todo el mundo y Bueño es un buen lugar de este mundo.