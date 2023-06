La ruta conocida como Las Brañas, según Turismo de Asturias, lleva a los vaqueros a lugares situados en las montañas donde pastan su ganado durante el verano. Estos lugares están compuestos por pequeñas cabañas y corrales. El punto de partida de esta ruta es la localidad de Felechosa, justo al lado de la ermita de la Virgen de la Antigua. Desde aquí, tomamos el camino que sigue el curso del arroyo de Fresneo.

Comenzamos a ascender gradualmente hasta llegar a La Gamonal, donde notamos que el valle se estrecha. Continuamos ascendiendo y atravesamos los hermosos parajes de La Foz y El Mayaín, para luego llegar rápidamente al collado y la braña de La Felguera. El camino sigue hacia el este y pasa por la braña de La Valencia, para luego cruzar las brañas de L'Otero, Las Ordaliegas y La Tabierna, siendo esta última el punto más alto de la ruta.

A partir de este punto, iniciamos un descenso constante y, una vez pasada la encrucijada de El Pinganón, debemos cruzar el arroyo Cuirgo. Continuamos siguiendo la ruta y atravesamos La Campona, la collada de Cel.lero y, finalmente, la braña de Los Cuadrazos. En poco tiempo, el sendero desemboca en el fondo del valle, en la localidad de Cuevas, donde encontraremos el área recreativa llamada Las Moyás, que es el punto final de la ruta.

Desde este lugar, también es posible regresar al punto de partida siguiendo el camino que parte desde el puente La Muñeca y discurre paralelo a la carretera AS-112.

Descripción de la ruta

Esta es una clásica ruta de montaña en el concejo de Aller, específicamente en la zona de Felechosa-Cuevas. La Ruta de las Brañas Alleranas PR-AS 30 es altamente recomendable, aunque la opción propuesta en este track es una variante del PR-AS 30 oficial. No se trata de una ruta que llegue a la cumbre, lo que la hace un poco más accesible para personas con menos experiencia en montañismo. La primera parte implica ganar altura y puede presentar cierta dificultad física, pero las zonas boscosas por las que transcurre le dan un gran encanto. Se pasa por varias majadas y brañas donde encontramos numerosas cabañas, muchas de las cuales están en buen estado de conservación, lo que indica que durante el verano la zona debe ser muy frecuentada por los habitantes locales y sus ganados. Esta es una ruta que se recomienda especialmente visitar en otoño, cuando seguramente sea espectacular. La zona de las Brañas de la Tabierna, Ordaliegas, El Otero y la collada de la Valencia es fabulosa para hacer raquetas de nieve.

En esta ruta, hicimos una variante al PR-AS-30 al abandonarlo en la majada El Otero para descender por la calzada de piedra "el asomu de Escuñu Zarréu", lo cual considero que le añade un atractivo notable. La parte final, de unos 5 km, es menos montañera ya que transcurre por una pista y no ofrece nada destacable. De todas formas, si te encuentras en la zona, no te la puedes perder, no te decepcionará. Es una ruta ideal para disfrutar de la afición al aire libre, ya que se desarrolla en un terreno de media montaña.

Si deseas agregar un elemento más montañero a la ruta, tienes el Dios Retriñón muy cerca, un pico icónico dentro del panorama montañero asturiano. Y si estás interesado en hacer una travesía emocionante, desde el collado de la Llombeta puedes dirigirte hacia el este hasta la collada la Piornosa, donde descenderás hasta el desfiladero de los arrudos y luego llegarás a Caleao, todo un deleite para los amantes de la montaña. En resumen, esta ruta y esta zona nos permiten reivindicar el "montañismo tranquilo" que se está perdiendo ante la invasión de tantos corredores en la montaña.

Para los entusiastas del ciclismo de montaña, la zona cuenta con algunos tramos más exigentes que vale la pena tener en cuenta. Siempre buscando ganar altura por pistas y descender por los numerosos caminos que ofrece la zona.