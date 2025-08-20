Una ruta perfecta para el verano: un paseo bajo la sombra de los árboles en el Canal de las Tejeras de Cantabria

Con tan solo 7 kilómetros de recorrido y 300 metros de desnivel positivo, se encuentra la ruta más fresca para hacer en verano. Se trata de la ruta circular del Canal de las Tejeras, en Cantabria. Para empezar, nos iremos hasta el pueblo de Somahoz, pues comienza el camino al lado de la Iglesia de San Roque. El coche se puede dejar estacionado a la entrada del pueblo y por el mismo sentido por el que entramos, a 150 metros a la izquierda, comenzamos nuestra nueva ruta prestosa.

Lo primero que haremos en este camino será atravesar el puente sobre el río Besaya, para llegar a un túnel que atravesaremos en dirección al barrio de San Andrés. Allí pasaremos otro pequeño riachuelo y desde ahí, comenzaremos oficialmente esta ruta circular. A la salida del pueblo nos podremos encontrar con los primeros paneles indicativos, la red de rutas del municipio de los Corrales de Buelna, que es el Ayuntamiento al que pertenece el recorrido de hoy.

En ese momento, iremos hacia delante, en dirección a las Tejeras. Abandonamos la carretera y nos metemos en el camino, que está separada por una pequeña puerta. Y lo bonito del recorrido es la gran cantidad de sobra que nos dan los árboles de la zona, y presta mucho en los días de calor como los que venimos viviendo la semana pasada. Dejaremos la cuesta atrás para seguir por el camino que indica el Canal de la Tejera.

En esos días en los que el sol achicharra, esta ruta es perfecta, porque la sensación térmica que crea la vegetación hacer que incluso llegues a sentir algo de fresco. Además, se trata de un camino muy bien conservado y ciudado, pues aunque hay trozos en los que no está marcada, los caminos limpios te indican por donde seguir.

Cuando llegamos a la parte más alta del recorrido, llegaremos al Campo de la Cruz, a 400 metros de altura. Habremos dejado atrás el Canal de Las Tejeras y estaremos en el Refugio del Brazo. Desde ahí, se puede hacer la ruta circular de vuelta al coche.