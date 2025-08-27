La ruta prestosa que recorre los molinos más espectaculares de Asturias

La ruta prestosa de hoy nos llevará por un camino lleno de historia y de molinos. Nos iremos hacia la olaya para poder hacer la ruta de los Molinos del río Merón, que comienza en el pueblo de Argüero, en Villaviciosa, y acabaremos en el mar Cantábrico.

La ruta de los Molinos del río Merón se hace por un sendero muy llano y perfectamente señalizado, aunque no es apto para personas con movilidad reducida. En total, son alrededor de 7 kilómetros de senda en los que habrá que vadear el río en varias ocasiones.

Ruta de los Molinos / Youtube

Se trata de una ruta muy bien cuidada y muy limpia, algo que se ve en los primeros metros del recorrido. Pero antes de empezar, podremos dejar nuestro coche estacionado en el mismo pueblo de Argüero, a unos metros del panel indicativo del sendero.

Cabedestacar que cuando el cauce del río Merón crece, sobre todo en la temporada de las primeras lluvias, la ruta se convierte en un verdadero desafío.

Esta ruta no se llama "de los Molinos" por casualidad, sino que llegó a contar con 15 molinos harineros, lo cual señalaba una gran producción agrícola en el concejo de Villaviciosa.

El primer molino que se encuentra son las ruinas del Molín de Modesto Tanganu, tras pasar por una portilla eléctrica que debes cruzar y después cerrar detrás de ti. Minutos después, junto a un puente con una rueda de carro, está el Molín de L'Aturiellu. Aunque ahora vuelve a estar en ruinas, este molino se rehabilitó el siglo pasado y data del 1787.

La siguiente construcción que nos encontraremos será el Molín de perote, uno de los más interesantes pues conserva la cabría, que son las pinzas con las que se levantaban las muelas.

Pasando por una pomarada, llegaremos a la siguiente parada de la ruta, que es el pequeño Molín de Requexáu. Se encuentra perfectamente rehabilitado y con mucha historia,d ebido a que fue el último de todos en cesar su actividad.

Tras cruzar el puente de laja y pasar medio kilómetro a pie, se encontrará a la otra orilla del río el Molín Campu. Le sigue el Molín de Ferbeyón, el único en la ruta que conserva parte del rodezno en el infierno, que es el engranaje para girar las muelas.

Llegará un momento en el que la senda se ensancha. Ahí, en paralelo al río nos encontraremos los viejos canales del gran Molín de Cerilo, el único de maquila en la cuenca de este río, el cual se alquilaba a cambio de grano.

Estos no son los únicos molinos que te puedes encontrar, ya que la ruta sigue hasta la playa de Merón, un punto muy significativo en la Costa Jurásica Asturiana.

Detalles de la ruta

Distancia: 7,24 Km

Desnivel: 123 m

Dificultad: moderada