Muchos senderistas la conocen como "la montaña perfecta". Se trata del pico Tiatordos, la elevación más conocida del sistema montañoso del Cordal de Ponga y que divide los concejos de Caso y Ponga en el Parque Natural de Redes. La ruta prestosa de hoy nos lleva a conocer este lugar a 1.951 metros de altura.

Para ello, debemos enfrentarnos a un gran desnivel, de alrededor de 1.300 metros, en un recorrido que suma 12 kilómetros entre la ida y la vuelta, pues esta vez se trata de una ruta lineal.

Empezaremos en el pueblo de Pendones. En su parking gratuito podremos dejar el coche y, a partir de ahí, comenzar a caminar el pueblo cuesta arriba para dar inicio a la ruta de hoy. No es complicada, pero tiene tramos un poco más dificultosos, por lo que no se recomienda hacer con niños.

Las vistas que nos encontraremos a lo largo de la subida serán maravillosas, pues nos encontraremos con grandes galerías de hayedos, cerezos silvestres, fresnos, majadas de ensueño, fuentas cristalinas, estrechas foces y bellos lapiaces.

Hacia el pico Tiatordos pasando por la historia de Pendones / Youtube

Además, Pendones es conocido por su tradición madreñera. De la que subimos (o después de la que bajamos) merece la pena parar a visitar el Taller de la Madreña, inaugurado en 1999. Se ubica junto al lavadero del pueblo, el cuál está siendo rehabilitado ahora para celebrar su centenario y en el que también nos podemos parar un momento para observar sin prisa.

La ruta que parte desde Pendones hasta el pico Tiatordos está muy bien señalizado en todos los cruces fundamentales. En el primero que nos encontremos, nos meteremos de lleno al camino más montañero y más estrecho.

A lo largo de la ruta se pueden encontrar varios puntos que son ideales para descansar. Uno de ellos es la Majada del Pláganu, donde hay una fuente. Es imprescindible tomar un respiro, ya que son varios los metros hacia arriba que quedan por delante.

Tras varias cuestas arriba y un camino rodeado de naturaleza, verde e incluso ganado, llegaremos al pico Tiatordos. Por un lado veremos el Parque Natural de Redes, de donde veníamos, y por el otro el Parque Natural de Ponga. Es el momento de deleitarse con la preciosura de la naturaleza.

Para regresar al vehículo, toca caminar los mismos pasos que a la ida, aunque existe otra ruta que se puede seguir para hacer circular, en este caso optamos por la ruta lineal.

Detalles sobre la ruta

Distancia: 13,35 km

Desnivel: 1.205 m

Dificultad: moderada