Hacia el pico Tiatordos pasando por la historia de Pendones
Esta ruta prestosa llega hasta "la montaña perfecta"
Muchos senderistas la conocen como "la montaña perfecta". Se trata del pico Tiatordos, la elevación más conocida del sistema montañoso del Cordal de Ponga y que divide los concejos de Caso y Ponga en el Parque Natural de Redes. La ruta prestosa de hoy nos lleva a conocer este lugar a 1.951 metros de altura.
Para ello, debemos enfrentarnos a un gran desnivel, de alrededor de 1.300 metros, en un recorrido que suma 12 kilómetros entre la ida y la vuelta, pues esta vez se trata de una ruta lineal.
Empezaremos en el pueblo de Pendones. En su parking gratuito podremos dejar el coche y, a partir de ahí, comenzar a caminar el pueblo cuesta arriba para dar inicio a la ruta de hoy. No es complicada, pero tiene tramos un poco más dificultosos, por lo que no se recomienda hacer con niños.
Las vistas que nos encontraremos a lo largo de la subida serán maravillosas, pues nos encontraremos con grandes galerías de hayedos, cerezos silvestres, fresnos, majadas de ensueño, fuentas cristalinas, estrechas foces y bellos lapiaces.
Además, Pendones es conocido por su tradición madreñera. De la que subimos (o después de la que bajamos) merece la pena parar a visitar el Taller de la Madreña, inaugurado en 1999. Se ubica junto al lavadero del pueblo, el cuál está siendo rehabilitado ahora para celebrar su centenario y en el que también nos podemos parar un momento para observar sin prisa.
La ruta que parte desde Pendones hasta el pico Tiatordos está muy bien señalizado en todos los cruces fundamentales. En el primero que nos encontremos, nos meteremos de lleno al camino más montañero y más estrecho.
A lo largo de la ruta se pueden encontrar varios puntos que son ideales para descansar. Uno de ellos es la Majada del Pláganu, donde hay una fuente. Es imprescindible tomar un respiro, ya que son varios los metros hacia arriba que quedan por delante.
Tras varias cuestas arriba y un camino rodeado de naturaleza, verde e incluso ganado, llegaremos al pico Tiatordos. Por un lado veremos el Parque Natural de Redes, de donde veníamos, y por el otro el Parque Natural de Ponga. Es el momento de deleitarse con la preciosura de la naturaleza.
Para regresar al vehículo, toca caminar los mismos pasos que a la ida, aunque existe otra ruta que se puede seguir para hacer circular, en este caso optamos por la ruta lineal.
Detalles sobre la ruta
Distancia: 13,35 km
Desnivel: 1.205 m
Dificultad: moderada
- De Arenas de Cabrales al cielo: conoce la montaña en estado puro subiendo al Urriellu
- Ruta a la Canal del cordero: adéntrate en el corazón de Asturias y descubre el Parque Natural Las Ubiñas - La Mesa
- La ruta del desfiladero de la Malva, adaptada y para toda la familia
- Ruta al pico La Trapa: un recorrido precioso que atraviesa el Parque Natural de Redes
- Ruta a la Mota Cetín: disfruta de verdes praderas de narcisos y un balcón a los Picos de Europa
- Ruta circular a las cascadas de Trambarria y Alcantarillón: descubre estos lugares únicos en Piloña
- La ruta que se camina a la vera de uno de los ríos más cristalinos de Asturias, el río Casaño
- Bosque, agua y Xanas: un recorrido hacia la cascada de Cioyo