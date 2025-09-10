Los vaqueiros eran ganaderos transhumantes que recorrían Asturias con su ganado y familias para trasladarse a las brañas de montaña en verano y a los valles en invierno. Por lo tanto, las rutas vaqueiras son los recorridos que estos ganaderos solían hacer en su momento.

Sin embargo, la ruta vaqueira de Belmonte de Miranda no se conoce por esto, sino por ser un camino que atraviesa una parte del territorio vaqueiro de la población.

Para empezar el recorrido, dejaremos nuestro vehículo en el alto de las Estacas, pues hay varias zonas habilitadas para ello. Además, ahí encontraremos el panel indicativo que nos dirige a la ruta de hoy.

Y es que lo bonito de esta ruta es que nada más empezar, ya nos encontraremos las primeras edificaciones de la antigua mina romana de la Corona. En el panel indicativo se explica perfectamente cómo se trabajaba en la mina antaño.

Nada más subir unos metros nos podremos parar a mirar las vistas, ya que habremos subido lo suficiente como para ver el coche desde las alturas. Además, levantando la vista podremos encontrarnos con el pico Castellu, donde antes se encontraba una fortaleza altomedieval.

La ruta vaqueira de Belmonte de Miranda: un viaje al pasado / Youtube

Con las primeras bajadas nos encontraremos alguna cabaña vaqueira, así como naves un poco más industrializadas. Llegaremos a un punto donde se bifurcan los caminos y tomaremos el de la izquierda, perfectamente señalizado hacia Belmonte, 5,5 kilómetros.

Se trata de una ruta muy sencilla, muy fácil de caminar, ya que se trata de espacios muy abiertos y además, preciosos de ver. Es ideal tanto para familias como para los más intrépidos, ya que de la que haces la ruta, te puedes desviar un momento y hacer una subida expresa al pico Montoto. La parte más complicada del recorrido puede llegar en una de las bajadas.

Llegamos a Navariegos y desde allí tenemos una panorámica prehistórica impresionante. Se puede ver el pico Bombín, Peña Rosada y el pico Castillo. Más a la derecha se pueden ver los Collaos, la explotación minera del gallo y el Alto Caulechu, junto al pueblo de Cezana, el Abaderu y la Fuente.

Seguimos caminando los últimos pasos hasta llegar al final de la ruta, donde suena el río. Una vez allí, se puede elegir entre volver a caminar lo que ya hicimos, otros 7 kilómetros con casi 700 metros positivos de desnivel, o bien por la carretera.

Detalles sobre la ruta

Distancia: 7,54 Km

Desnivel: 669 m

Dificultad: moderada