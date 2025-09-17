Un día más, regresamos con una nueva ruta prestosa al occidente asturiano, pues nuestro recorrido comienza desde el pueblo de Trevías, más concretamente a la entrada del pueblo, por la carretera de la Iglesia. El coche lo podemos dejar en el aparcamiento público del lugar, justo al lado de la escuela y del campo de fútbol.

Caminaremos por una vía asfaltada y estrecha que dirige a Balsera. Desde ahí nos encaminaremos hacia Llendescastiello, dejando al margen derecho la población de Las Bahínas y el río Esva. Tras caminar el primer kilómetro y medio de la ruta, llegaremos a Balsera. Es allí donde cogeremos el desvío de la izquierda para así meternos directamente en el monte.

Poco a poco estamos ganando altitud y enlazando la parte más difícil de la senda. ¡Pero ojo! Se trata de una ruta al fin y al cabo muy fácil de caminar y con vistas preciosas. Sin embargo, hay que estar muy pendientes del recorrido, pues son varios los desvíos que hay que tomar y es importante no perderse.

Ruta de los Llugarinos: un camino circular por los pueblos de Valdés / Youtube

Cuando lleguemos a la fonte El Cuetu ya habremos llegado a la parte más alta de la ruta de los Llugarinos: un camino muy bonito y que, a escasos 5 kilómetros en línea recta, quizá menos, se encuentra la playa. Eso es lo bonito del occidente asturiano.

Venimos desde Balsera, por la PR Asturias 5, y hora es turno de volar hacia Brañaverniza o Braña de invierno, un ejemplo ideal de la transhumancia de lo vaqueiros, pues allí se recogían durante los meses fríos de invierno.

Se trata de una ruta espectacular, rodeada de un entorno natural deteminado por el paso del río Esva. Pasando por pueblos como Brieves, una localidad aledaña que destaca por sus arcos, elementos de alto valor etnográfico, que unen los hórreos con las casas.

Y es que además, las Foces del río Esva se declararon como Monumento Natural en el año 2002. También, antes de empezar la ruta o incluso al finalizar, debes pararte y visitar la Iglesia de San Miguel de Arcángel en Trevías, que data del siglo XI.

Detalles de la ruta

Distancia: 9,1 km

Desnivel: 266 m

Dificultad: moderada