Las preciosas vistas desde los ojos del Diablo: un paseo por la costa cántabra

La ruta prestosa de hoy comienza desde la playa de Oriñón, que se ubica en el municipio de Castro Urdiales, en Cantabria. Allí mismo, justo al lado del camping, podemos dejar el coche estacionado, pues desde ahí comienza el recorrido, que va cuesta arriba.

La playa de Oriñón tiene más de un kilómetro de longitud y es bastante ancha. Además de ser de arena fina, se encuentra dentro de un entorno natural espectacular. Y con esas preciosas vistas, empezaremos a subir hacia los ojos del Diablo. Se trata de una ruta de dificultad moderada, pues requiere de alguna trepada, sobre todo al alcanzar la cresta del macizo.

Después de caminar alrededor de un kilómetro por carretera, en una zona peatonal en su margen derecho, llegaremos a la parroquia de Oriñón. Allí es justamente donde se encuentra el sendero, a la entrada del pueblo a la izquierda.

Caminando hasta los ojos del Diablo: un paseo por la costa cántabra / Youtube

¡Ojo! Porque desde ese punto en concreto parten cuatro rutas distintas: nosotros nos vamos a la ruta de los Arcos de Llanegro, que es más conocida por su nombre los ojos del Diablo. Y es que esta ruta tiene su encanto gracias a que mezcla la playa con la montaña.

Es muy importante seguir el camino de la ruta que asciende, aunque sea circular, pues hay una pequeña trepada que sería mucho más complicado descender. Y aunque la ruta sea de dificultad moderada, merece la pena hacerla por las increíbles vistas.

Una vez llegamos a lo más alto, podremos ver lo conocido como costa ballena, en un emplazamiento más que singular. Lo mejor de todo, es que lo podremos ver a través de los ojos del Diablo, pues se trata de un mirador que consta de un arco natural de piedra que, a modo de mirilla, nos ofrece una espectacular panorámica del Cantábrico. Y es increíble la cantidad de lugares preciosos y alucinantes que tenemos en el norte de la península. Además, este recorrido nos recordará mucho a la zona del Cuera en Asturias.

Después de acabar con toda la parte montañera, llegaremos al cruce de la Nacional 634, que debemos atravesar con mucho cuidado. Pasaremos al otro lado del arcén y tras dos kilómetros caminando por el mismo, llegaremos al pueblo para cerrar el espectacular camino.

Detalles de la ruta

Distancia: 8,97 km

Desnivel: 464 m

Dificultad: moderada