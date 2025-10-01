Llega el otoño y, en Asturias, la lluvia no puede ser un impedimento para hacer las mejores rutas prestosas de la tierrina. Para nuestro recorrido de hoy nos iremos al pueblo de Arenas del Cabrales, una ruta circular que nos llevará por un sendero natural precioso y lleno de historias.

El coche lo podremos dejar estacionado en el aparcamiento del pueblo. Será el punto de partida de nuestra ruta y también el final. Para aquellos que soléis correr por montaña el lugar puede ser muy familiar, pues aquí es donde se encuentra la meta de la travesera integral de Picos de Europa.

Desde el aparcamiento empezaremos a caminar en dirección al pueblo de Sotres. Justo antes de cruzar el puente que va por encima del río Cares, a la derecha, nos encontraremos con la pista que va en dirección a las Invernales de Vanu y al antiguo pueblo de Muniama. Se trata de un pequeño sendero que sube poco a poco en forma de zig-zag.

La desconocida ruta cercana a los Picos de Europa que parte desde Arenas de Cabrales / Youtube

Y es que, aunque llueva, las vistas que vamos a tener después de subir, serán impresionantes. Se trata de un camino muy chulo lleno de vegetación típica asturiana, como son los castaños, los robles o los avellanos. Después de elegir el camino de la derecha en el siguiente cruce, llegaremos al antiguo pueblo de Muniama, que acabó desapareciendo porque sus habitantes emigraron a los pueblos aledaños. Se dice que se quedaron hasta el siglo XX y que, debido a los fuertes vientos que soplan ahí arriba, todos acabaron por irse a Sotres o a Arenas de Cabrales.

Seguiremos bordeando la campa Los Navaliegos y veremos de nuevo Arenas de Cabrales al fondo. Pero nuestra ruta no acaba aquí, pues la haremos un poco más larga para visitar una maravilla desconocida para muchos.

Subiremos la última rampa de desnivel positivo, giraremos a la derecha y veremos nuestro destino: Po de Cabrales, un pueblo precioso. Donde la fuente, giraremos a la derecha en dirección a Santo Toribio de Liébana. Allí encontraremos el Palacio de Cernuda, un monumento histórico-artístico construido en el siglo XVII. Todo es precioso, desde las casas hasta la capilla.

Desde allí, ya podremos regresar al pueblo de Arenas de Cabrales, satisfechos de haber hecho una ruta prestosa espectacular, muy cerca de los Picos de Europa y apta para todos los públicos.

Detalles de la ruta

Distancia: 8,35 km

Desnivel: 273 m

Dificultad: fácil