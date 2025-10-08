La ruta prestosa que cuenta la llegada del príncipe Carlos V a la costa asturiana

Hace más de 500 años, el príncipe Carlos de Habsburgo pisó por primera vez tierras castellanas tras desembarcar con su corte en Tazones. Fue el 19 de septiembre de 1517, cuando el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso llegó a tierras asturianas con el objetivo de encontrarse con su madre en Tordesillas.

Y es que en Tazones no se esperaban su llegada, pues cuando le tuvieron a la vista, le confundieron con un pirata. Pero en el momento en el que le identificaron, todo cambió: los vecinos se volcaron por completo para poder atender al joven emperador, quien se acabó enamorando de la hospitalidad de las gentes y de la belleza de la tierra en la que había arribado.

La ruta prestosa de hoy recorre el camino que hizo Carlos V al llegar a la península, pero al revés, pues partimos desde Villaviciosa hasta Tazones. El vehículo lo podemos dejar en cualquiera de los aparcamientos que se encuentran en las afueras de la villa.

Ruta de Carlos V. / Youtube

Caminaremos hasta llegar a la Casa de los Hevia, donde Carlos V se alojó durante cuatro noches tras desembarcar en Tazones. Podremos también echarle un vistazo al monolito que se encuentra en la plaza José Caveda y Nava.

Nuestro camino continúa en dirección a Bedriñana, un pueblo bastante famoso por su ilesia, que tiene restos prerrománicos del siglo IX. Seguiremos el paseo hasta llegar a cierta altura, donde tendremos una vista muy bonita de la ría. Y aunque no se llega a ver la desembocadura, podemos ver el molín de mareas.

La ruta está perfectamente señalizada, aunque es muy importante tener en cuenta que cuenta con algunos cruces un poco peligrosos debido a que hay que pasar por carretera general. Lo más importante es tener precaución.

De la que hacemos la ruta, podemos tomar un desvío para poder encontrar una bonita sorpresa. Bajaremos por unos escalones de madera hasta llegar a un pequeño riachuelo, que habrá que cruzar. Un poco más allá, encontraremos la cascada de Llames, un rincón espectacular y un poco escondido en un entorno precioso.

Después, seguiremos caminando hasta llegar a Tazones, donde finaliza nuestro recorrido. Se trata de una ruta muy fácil, perfecta para hacer en familia, y con la que se conoce la historia de Carlos V en su paso por Asturias.

Detalles de la ruta

Distancia: 11,4 Km

Desnivel: 291 m

Dificultad: fácil