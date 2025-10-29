Un conjunto neolítico a 12 kilómetros de Llanes: descubre la ruta circular al ídolo de Peña Tú

Una ruta monumental. Así podría definirse el recorrido de hoy que nos lleva hasta el oriente de Asturias para descubrir un impresionante conjunto del neolítico: el ídolo de Peña Tú. Unas pinturas y grabados que aparecen reflejados en una peña.

La ruta parte del pueblo de Vidiago, en el Ayuntamiento de Llanes. Justo al lado del centro de interpretación del ídolo de peña Tú, puedes dejar tu coche ya que cuenta con un cómodo aparcamiento.

Entre los atractivos de este recorrido destaca la posibilidad de elegir entre dos opciones: una ruta más vertical y con una distancia de 680 metros hasta el ídolo, o si no, puedes ir por el sendero, y dejar tu destino a unos 900 metros.

Un paisaje vestido de otoño en el que las castañas ya empiezan a hacer acto de presencia y donde el neolítico está cada vez más cerca, hasta Peña Tú, declarado monumento histórico artístico por la Real Orden en mayo de 1924, conformando un peñón de arenisca y en cuyo entorno se documentan medio centenar de túmulos. En la base además, se conservan un conjunto de grabados y pinturas de gran interés.

Y es que el llamdo ídolo consiste en una representación grabada y pintada en rojo. Una formación espectacular de la que disfrutar en compañía de unas vistas espectaculares de la sierra de Purón, del pico Turbina o peña Blanca. En definitiva, un paisaje en el que se impone la sierra del Cuera.

Los datos Distancia: 7,28 km Desnivel: 149 m Dificultad: moderada

Y de la montaña a la playa ya que esta ruta es ideal para finalizar con una visita a los bufones de Arenillas, un monumento natural donde la mar muestra su cara más brava en forma de bufón.