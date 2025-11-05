Cuna del queso Gamonéu y con el paisaje asturiano como protagonista: descubre esta ruta circular en Benia de Onís

Praos, ríos, queserías, cuevas y naturaleza. Estos son los ingredientes de la ruta prestosa de la semana, que, en esta ocasión parte de Benia de Onís, justo desde el propio ayuntamiento de la localidad y donde podemos dejar el coche.

Nada más comenzar la ruta, encontraremos la mítica quesería Vega de Ario, pionera en la elaboración del famoso queso Gamonéu del valle. Uno de los quesos más conocidos y ricos de Asturias y avanzando en el camino llegaremos a la cueva Quiliama, un espacio reservado para elaborar Gamonéu del valle y que abre sus puertas a los visitantes en verano.

Estas formaciones cársticas del macizo en el que se ubica Onís, facilitó la existencia de asentamiento humano desde el paleolítico y que dieron lugar a grutas como la de la Quiliama y que hoy sirve como lugar para la maduración del queso Gamonéu denominación de origen cuevas de Quiliama.

Los datos Distancia: 4,72 km Desnivel: 154 m Dificultad: fácil

Las espectaculares vistas son otro de los reclamos de este sencillo recorrido, apto para toda la familia. La paré de Beranzas, la peña del Llagu, la cabeza de Pandeoscura o Cuitu Grande son algunos de los atractivos de esta ruta que finaliza en el mismo punto de partida.