Ruta a la Senda de La Peridiella: disfruta de este recorrido por Infiesto con el río La Marea como compañero de aventura
Este recorrido es apto para realizar en compañía de toda la familia por su sencillez, ya que puede hacerse incluso con carritos de bebé
L. L.
Desde el santuario de la virgen de la cueva parte la ruta prestosa de la semana. Un recorrido sencillo para disfrutar con toda la familia, ya que puede incluso realizarse con los más pequeños de la casa y con carrito de bebé.
Además de ser un recorrido accesible para todos, por el camino nos encontramos a todos los seres mitológicos que viven en ese lugar y, por supuesto, sus casitas. Este es sin duda, uno de los atractivos de esta escapada.
A poco de empezar la ruta, encontraremos un panel indicativo que recuerda que este recorrido está dentro del camín de los santuarios, donde también están la catedral de Oviedo, la virgen de la cueva en Infiesto, Covadonga hasta llegar a Santo Toribio de Liébana, en Cantabria.
Tras visitar el santuario nos echamos al camino y podemos elegir entre subir a La Llana o tirar por la senda de la Peridiella. En este caso, para que toda la familia pueda disfrutar de este recorrido, optaremos por la segunda opción.
Entre los primeros detalles curiosos que encontraremos destaca un pequeño portal dedicado a David el Gnomo y un tronco hueco en el que los niños que han hecho este mágico recorrido depositan sus cartas al ratoncito Pérez.
Otra de las particularidades de la ruta es que a lo largo del recorrido nunca te sentirás solo, ya sea por las figuras de personajes mitológicos que te encontrarás a tu paso o por la gente que visita la zona para hacer deporte.
Además, todo ello con el río La Marea acompañándonos a lo largo de toda la ruta.
Los datos
Distancia: 10,6 Km
Desnivel: 80 m
Dificultad: fácil
