Ruta circular por el Alto de Ortiguero: naturaleza e historia con un paisaje propio de los Picos de Europa

La ruta de hoy comienza en el Alto de Ortiguero, entre las poblaciones de Arenas de Cabrales y el concejo de Onís. En cuanto a nuestro vehículo podemos dejarlo justo en el aparcamiento del bar que hay en el pueblo.

A medida que avanzamos iremos pillando altura hasta empezar a ver incluso los Picos de Europa. A lo largo del recorrido descubriremos una joya que puede que pocos conozcan, la cueva de Alda, un espacio que permanece cerrado para evitar que los animales de la zona puedan sufrir algún accidente pero a la que se puede acceder sin dificultad para ver en su interior las cómo el paso del tiempo y la climatología han ido moldeando el entorno.

La cueva es muy abierta y cuenta con 2 salas muy amplias con formaciones de todo tipo.

Después, tras disfrutar de este lugar con encanto, nos desviaremos del camino principal y tomaremos un pequeño sendero que nos llevará a nuestra siguiente parada la minona o mina Alda. Una antigua explotación minera de cobre con vistas a los Picos de Europa.

Los datos Distancia: 7,13 km Desnivel: 223 m Dificultad: moderada

Una parte del pasado minero de Asturias del que aún se conservan el castillete, la jaula y la caña del pozo.

Desde la parte más alta del recorrido tendremos unas vistas privilegiadas del cornón, Arenas de Cabrales y la parte derecha de los Picos de Europa.

Tras coronar la aventura, volveremos a la pista hasta cruzar el pueblo de Canales de Cabrales hasta llegar de nuevo a nuestro punto de partida, al Alto de Ortiguero. Todo tras haber disfrutado de una ruta tranquila, apta para todos y con unas espectaculares vistas.