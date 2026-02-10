Descubre la costa cántabra a través de los ojos del diablo con una ruta circular desde Oriñón

La ruta del día parte desde la costa de Oriñón, perteneciente al Ayuntamiento de Castro-Urdiales. Junto al camping y con la playa cerca, podemos dejar el coche y empezar a prepararnos para subir y disfrutar de un recorrido con dificultad moderada y unas vistas privilegiadas.

Tras un kilómetro por carretera, por una zona peatonal ubicada al margen derecho de la carretera, llegaremos a la parroquia de Oriñón, desde donde encontraremos el sendero que nos marcará los primeros metros de nuestro recorrido.

Entre las curiosidades de la escapada destacan las 4 rutas que se pueden hacer en la zona, justo desde nuestro punto de partida. En esta ocasión, nuestro recorrido será desde Los arcos de Llanegro, o lo que es lo mismo, los ojos del diablo.

Basta avanzar unos metros para darse cuenta de lo bonito que es un recorrido que combine lo mejor de los dos mundos: mar y montaña, con calas secretas entre sus formaciones.

Algunos datos de a ruta circular a los ojos del diablo Distancia: 8,97 km Desnivel: 464 m Dificultad: moderada

Con unas vistas espectaculares a nuestras espaldas, bañadas por el Cantábrico, nos tocará enfrentarnos a una trepada, por lo que se recomienda no abandonar el sendero.

Y tras una sacrificada subida, toca disfrutar de la recompensa. Un increíble mirador a punta ballena enmarcado por unas impresionantes formaciones rocosas, propias de los Picos de Europa y con un paisaje muy similar al de la sierra del Cuera.

La aventura termina en nuestro punto de partida y con la playa como testigo de excepción. 8,5 kilómetros de montaña que pueden acabar de una forma inmejorable con un buen baño.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

