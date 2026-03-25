Enamórate de la montaña asturiana con una escapada a Picos de Europa: una ruta bajo el sol por la canal de las Bobias desde Camarmeña

La ruta por la Canal de las Bobias desde el pequeño pueblo de Camarmeña es un ascenso exigente y directo a la Majada de Ondón en los Picos de Europa. Se inicia en el pueblo de Camarmeña (o Poncebos), sube con fuerte pendiente por terreno rocoso, ofrece vistas espectaculares del Naranjo de Bulnes y suele regresar por la misma vía o cerrarse por Pregüeles.

En esta ocasión, nos escapamos en busca de sol para disfrutar de un recorrido espectacular tanto por las imponentes vistas como por el particular anfitrión que nos acompañará en esta ocasión, Santi Obaya, guía y corredor de montaña.

La subida por la Canal de las Bobias es una de las muchas canales que hay en Picos de Europa y salen del Cares. Esta vez, el objetivo es llegar hasta la majada de Ondón. Nada más empezar a subir, dejaremos a la izquierda un impresionante mirador a la canal del Texu.

Durante la ruta, es habitual encontrar puertiellas para que no escape el ganado, por lo que conviene cerrarlas de nuevo una vez pasemos al otro lado. En poco tiempo, habremos hecho una subida pronunciada desde donde podemos ver el aparcamiento en las inmediaciones del funicular de Poncebos y la canal que forma el río Duje, que separa el macizo oriental del occidental.

Una de las curiosidades de la ruta son los antiguos caminos utilizados antes por los pastores. Pasos para el ganado, muy técnicos y expuestos, a 500 metros por encima del Cares y que hay que conocer a fondo para adentrarse en ellos.

Un par de kilometros con 500 metros de desnivel positivo nos separan de nuestro punto de partida y evidencian la dureza de la canal y sus bonitas vistas al macizo central coronado por el Urriellu, el Peña Castil nevad, la canal del Texu, el pico Albo, el Torre Cerredo y el pico Cabrón.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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