Disfruta de Llanes desde las alturas con la ruta circular desde Caldueñín a El Mazucu: un escenario con historia en la sierra del Cuera

La ruta de hoy parte de la aldea de Caldueñín en el concejo de Llanes. El vehículo lo podemos dejar estacionado en la plaza del pueblo, sin obstaculizar la entrada y salida de los vecinos de la zona. Tras esto, ya podemos ponernos en marcha para disfrutar de un bonito recorrido por el oriente de Asturias y cargado de historia. Y es que El Mazucu, destino de la escapada de hoy, fue un escenario clave en la Guerra Civil, ya que en estos montes tuvo lugar la batalla de El Mazucu, una contienda que aún se recuerda en Villaviciosa, Llanes y en los pueblos de la sierra del Cuera.

Tras subir esta primera parte por la pista, marcada por unos desniveles importantes, saldremos a la carretera general, siempre atentos al paso de vehículos. Dos kilómetros de ruta y parece que solo llevamos 100 metros. Lo que sí es evidente es que el paisaje atrapa desde el primer momento. Ya en el pueblo de El Mazucu, escenario muy conocido para los amantes del trail por la carrera que transcurre por El Mazucu Rebulle, bordearemos la aldea para descubrir un par de sorpresas que se ocultan en esta zona. La capilla de Santo Ángel es uno de esos tesoros que se esconden en las alturas.

Y si eres de los que quieren dar a esta aventura un plus de exigencia, podrás subir al pico Peña Blanca. Y tras completar el recorrido bajaremos por una zona donde el bosque es el protagonista.

Algunos datos

Distancia: 4,46 km

Desnivel: 221 m

Dificultad: moderada

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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