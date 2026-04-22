Un antiguo molino, un bosque de hayas y una bonita cascada: el paradisiaco rincón que se oculta en Cudillero
La ruta de la semana nos lleva hasta el salto de agua del Gorgollón desde Faedo un núcleo rural cuyo nombre recuerda los antiguos hayedos de la zona
L. L.
A pesar de que cada vez que pensamos en Cudillero se nos venga a la cabeza la imagen de una playa, esta vez, la ruta prestosa de la semana nos lleva hasta la parte alta para disfrutar de un recorrido entre bosques de hayas y con una bonita cascada como reclamo.
El punto de partida será el pueblo de Faedo, nombre que hace referencia a los árboles que se pueden encontrar en la zona, las hayas. En la parte alta del pueblo podremos dejar el vehículo. Nada más empezar el recorrido veremos que esta ruta se puede hacer por dos caminos: de una forma más directa o rodeando el pueblo de Faedo.
Tras cruzar el río, encontraremos una de las primeras joyas del recorrido, un antiguo molino que podemos bordear y llegar a la parte alta de la cascada, un salto de agua conocido como Gorgollón y que hará las delicias de los amantes de la naturaleza.
Y es que esta ruta es apta para compartir en familia y sumergirte en solo 4 kilómetros es un espectacular paisaje.
Algunos datos
Distancia: 4,47 km
Desnivel: 138 m
Dificultad: moderada
Consejos básicos antes de salir a la montaña
- Evita acercarte al ganado.
- Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.
- Si vas con perro, llévalo siempre atado.
- No dejes huella. Recoge todos tus residuos, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.
- Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.
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