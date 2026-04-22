Un antiguo molino, un bosque de hayas y una bonita cascada: el paradisiaco rincón que se oculta en Cudillero

A pesar de que cada vez que pensamos en Cudillero se nos venga a la cabeza la imagen de una playa, esta vez, la ruta prestosa de la semana nos lleva hasta la parte alta para disfrutar de un recorrido entre bosques de hayas y con una bonita cascada como reclamo.

El punto de partida será el pueblo de Faedo, nombre que hace referencia a los árboles que se pueden encontrar en la zona, las hayas. En la parte alta del pueblo podremos dejar el vehículo. Nada más empezar el recorrido veremos que esta ruta se puede hacer por dos caminos: de una forma más directa o rodeando el pueblo de Faedo.

Tras cruzar el río, encontraremos una de las primeras joyas del recorrido, un antiguo molino que podemos bordear y llegar a la parte alta de la cascada, un salto de agua conocido como Gorgollón y que hará las delicias de los amantes de la naturaleza.

Y es que esta ruta es apta para compartir en familia y sumergirte en solo 4 kilómetros es un espectacular paisaje.

Algunos datos

Distancia: 4,47 km

Desnivel: 138 m

Dificultad: moderada

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

Canal Prestosu

El Canal Prestosu el canal de YouTube impulsado por Caja Rural de Asturias, nace para mostrar en positivo la labor que desarrollamos en diferentes ámbitos de la sociedad asturiana.

Con la colaboración de un gran equipo de profesionales, referentes en sus áreas de conocimiento, generamos contenido que pone en valor todo lo bueno que se hace y tenemos en Asturias. Nuevas tendencias, deporte, patrimonio, gastronomía... una mirada positiva de la gente y el territorio.