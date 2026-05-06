A los pies del Monsacro, por un camino espectacular y a solo 20 kilómetros de Oviedo: el concejo en el que se esconde la ruta circular entre molinos romanos

La ruta del día sale desde Morcín, concretamente desde Molín de la Ponte. Salimos del pueblo por una ruta muy sencilla. Primero por camino de hormigón hasta llegar a la zona de caleya. Esos primeros metros son bastante llevaderos y nos conducirá al primero de los molinos y al único que permanece aún en funcionamiento gracias a que sus propietarios lo arreglaron y, por tanto, aún se mantiene en uso.

Un entorno coronado por el pico Monsacro o la Mostayal y a solo 10 minutos en coche de la catedral de Oviedo. Además, esta ruta hará las delicias de los amantes del ciclismo ya que a pocos metros se encuentra el imponente Angliru.

El trayecto va subiendo poco a poco hasta que se abandona el cauce y gira con un desnivel algo más pronunciado hacia la aldea de Busloñe en la que cambiaremos los molinos de agua por los curiosos y poco conocidos molinos de rabil. Dejamos atrás Busloñe y avanzamos hacia La Carbayosa; por un sendero de tierra, que atraviesa un castañero, llegaremos a la siguiente aldea, La Vara, desde donde comienza el descenso hacia el Vallín y Cardeo para cruzar la MO-1 y seguir hacia el Molín de la Ponte, donde había empezado nuestra excursión.

Comentar que mientras recorremos esta ruta, concretamente entre la Vara y la Carbayosa, compartiremos trazado con el el GR-208 (Anillo Ciclista de la Montaña Central).

Miradores

Esta pintoresca y etnográfica ruta discurre, en un primer momento, por la zona baja del río Morcín y se va elevando poco a poco para visitar consecutivamente alguna de las aldeas del valle, que además son magníficos miradores de las laderas noroccidentales del Monsacro.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

Canal Prestosu

El Canal Prestosu el canal de YouTube impulsado por Caja Rural de Asturias, nace para mostrar en positivo la labor que desarrollamos en diferentes ámbitos de la sociedad asturiana.

Con la colaboración de un gran equipo de profesionales, referentes en sus áreas de conocimiento, generamos contenido que pone en valor todo lo bueno que se hace y tenemos en Asturias. Nuevas tendencias, deporte, patrimonio, gastronomía... una mirada positiva de la gente y el territorio.