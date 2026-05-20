Casonas cántabras, cascadas y un valle en el corazón de un parque natural: una ruta por un municipio de tradiciones ancestrales
Descubre el pueblo con encanto de Barcenillas y su espectacular salto de agua
L. L.
La ruta de la semana nos lleva hasta el pueblo cántabro de Barcenillas, lleno de casonas típicas cántabras. Desde la misma plaza del pueblo y donde marca el cartel indicativo podemos dejar el coche y empezar a seguir las indicaciones en dirección a la cascada.
Para los amantes del trail running y de la BTT están los 10.000 del soplao, uno de los eventos deportivos más importantes de Cantabria.
El primer kilómetro lo recorreremos por una sencilla pista de hormigón. En ese punto empezamos a ver un bonito valle dirección a la cascada de Úrsula o Lamiña. En solo 200 metros de río tenemos una auténtica maravilla de salto de agua.
Consejos básicos antes de salir a la montaña
- Evita acercarte al ganado.
- Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.
- Si vas con perro, llévalo siempre atado.
- No dejes huella. Recoge todos tus residuos, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.
- Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.
Canal Prestosu
El Canal Prestosu el canal de YouTube impulsado por Caja Rural de Asturias, nace para mostrar en positivo la labor que desarrollamos en diferentes ámbitos de la sociedad asturiana.
Con la colaboración de un gran equipo de profesionales, referentes en sus áreas de conocimiento, generamos contenido que pone en valor todo lo bueno que se hace y tenemos en Asturias. Nuevas tendencias, deporte, patrimonio, gastronomía... una mirada positiva de la gente y el territorio.
- La ruta del desfiladero de la Malva, adaptada y para toda la familia
- La ruta que se camina a la vera de uno de los ríos más cristalinos de Asturias, el río Casaño
- Para toda la familia y en el centro de Asturias: una ruta que parte de un santuario y conduce a un tonel de sidra reconvertido en una casa
- La ruta que se camina a la vera de uno de los ríos más cristalinos de Asturias, el río Casaño
- Ruta circular por el Alto de Ortiguero: naturaleza e historia con un paisaje propio de los Picos de Europa
- La ruta prestosa que recorre los molinos más espectaculares de Asturias
- Ruta al bosque Llananzanes: descubre uno de los hayedos más impresionantes de Asturias
- Un palacio, una cascada y una iglesia del Prerrománico: una ruta para disfrutar de Colunga a los pies del Sueve