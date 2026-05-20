Casonas cántabras, cascadas y un valle en el corazón de un parque natural: una ruta por un municipio de tradiciones ancestrales

La ruta de la semana nos lleva hasta el pueblo cántabro de Barcenillas, lleno de casonas típicas cántabras. Desde la misma plaza del pueblo y donde marca el cartel indicativo podemos dejar el coche y empezar a seguir las indicaciones en dirección a la cascada.

Para los amantes del trail running y de la BTT están los 10.000 del soplao, uno de los eventos deportivos más importantes de Cantabria.

El primer kilómetro lo recorreremos por una sencilla pista de hormigón. En ese punto empezamos a ver un bonito valle dirección a la cascada de Úrsula o Lamiña. En solo 200 metros de río tenemos una auténtica maravilla de salto de agua.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

Canal Prestosu

El Canal Prestosu el canal de YouTube impulsado por Caja Rural de Asturias, nace para mostrar en positivo la labor que desarrollamos en diferentes ámbitos de la sociedad asturiana.

Con la colaboración de un gran equipo de profesionales, referentes en sus áreas de conocimiento, generamos contenido que pone en valor todo lo bueno que se hace y tenemos en Asturias. Nuevas tendencias, deporte, patrimonio, gastronomía... una mirada positiva de la gente y el territorio.