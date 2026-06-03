Desde la playa y con acantilados de ensueño: una ruta circular por la costa naviega

Ponemos rumbo al occidente asturiano para realizar la Senda Costa Naviega, una de las rutas costeras más bonitas de Asturias. Un recorrido espectacular por la Costa Cantábrica, donde los abruptos acantilados impiden que las verdes praderas se fundan con el mar.

La Senda Costa Naviega nos guiará por lugares de extraordinaria belleza como Barayo, nombrada por The Times "La mejor playa de España"; Puerto de Vega, uno de los pueblos marineros más pintorescos de la Asturias; y Frexulfe, una playa salvaje que no podrás olvidar.

La playa de Las Casqueiras es otro de los enclaves que podemos visitar durante el recorrido. Una playa que debe su nombre a la escasez de arena que había en ella. Lo que hacía que este material se juntara con conchas y cáscaras.

Un recorrido de gran belleza que puedes acabar con un buen chapuzón en una de estas bonitas playas.

Algunos datos Distancia: 5,29 km Desnivel: 109 m Dificultad: fácil

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

Canal Prestosu

El Canal Prestosu el canal de YouTube impulsado por Caja Rural de Asturias, nace para mostrar en positivo la labor que desarrollamos en diferentes ámbitos de la sociedad asturiana.

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