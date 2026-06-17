Las cascadas de Cochero: un tesoro natural oculto en Aller

Un bosque típicamente asturiano, en el que se cuelan los rayos de sol entre los castaños. Una estampa que nos acompañará durante buena parte del recorrido y que tendrá como recompensa una espectacular cascada que pocos conocen: las cascadas de Cochero.

Pero antes de encontrarnos con este tesoro natural tendremos que recorrer los cinco kilómetros de ruta circular. Un paseo con increíbles vistas al valle de L'Orria, en el concejo de Aller. Además de por el paisaje, esta ruta atrapa por el sonido del agua, que se hace más nítido a medida que nos acercamos a las cascadas y que sientan mejor aún tras haber superado los 300 metros de desnivel positivo del tirón. Una forma fácil de disfrutar del paraíso. Así llegaremos a la parte más alta del recorrido. Unas cascadas desconocidas para muchos y llenas de encanto.

Para bajar haremos una semicircular hasta llegar a nuestro punto de partida, el pueblo de Rualler. Pero antes, a medida que bajamos, podremos ver a lo lejos la Peñota y peña Redonda, parte del recorrido del trail de Alto Aller.

Una ruta espectacular, casi sin explorar, con vegetación salvaje pero digna de visitar.

Algunos datos de la ruta

Distancia: 5,04 km

Desnivel: 396 m

Dificultad: moderada

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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