En una bonita aldea asturiana, con una iglesia medieval y con vestigios de una fortaleza romana: la ruta circular perfecta para hacer en familia a solo unos minutos de Oviedo

En Ribera de Arriba se puede disfrutar de un entorno rural privilegiado a escasos kilómetros de Oviedo. En esta ocasión, la ruta de la semana nos lleva a un recorrido circular hasta el picu Castiellu desde Teyego.

Un camino despejado en el que encontraremos praos cuidados por tranquilos mastines que, lejos de lo que muchos puedan pensar, no tiene por qué entrañar ningún riesgo siempre que se respete su espacio.

A pesar de tratarse de una ruta sencilla, apta para compartir en familia, la cima se puede convertir en un paso algo complejo, ya que incluye una trepada si se quiere llegar a la cumbre, coronada por una cruz y con espectaculares vistas a Santa Eulalia de Morcín.

A la vuelta, nos tocará enfrentarnos a una pronunciada cuesta en forma de pista, hasta llegar a nuestro punto de partida, el pueblo de Teyego.

Consejos básicos antes de salir a la montaña

Evita acercarte al ganado.

Si encuentras mastines protegiendo al ganado no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando.

no te acerques, no les acaricies ni les des comida. No permitas que te sigan ni se alejen de su rebaño. Están trabajando. Si vas con perro, llévalo siempre atado .

. No dejes huella. Recoge todos tus residuos , incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero.

, incluidos los orgánicos. La naturaleza no es un vertedero. Actúa con prudencia. Planifica bien la ruta, lleva todo lo necesario y asegúrate de que se adapta a tu capacidad física.

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